من العشق الحرام إلى حبل المشنقة، داليا ومحمود قتلا الزوج المخدوع في الشرقية

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة ربة منزل وعشيقها الي فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما من عدمه لإدانتهما بإنهاء حياة زوج المتهمة الأولى وحددت المحكمة جلسة 10 مارس المقبل للنطق بالحكم.

الزوجة الخائنة تقتل زوجها بمعاونة عشيقها بالشرقية

وترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2024 عندما أحالت النيابة العامة بالشرقية كل من:- “داليا. ن.ا” ربة منزل و"محمود.ا.ح" عامل مقيمان بنطاق مدينة العاشر من رمضان إلى محكمة جنايات الزقازيق لأنهما في شهر أبريل من العام الماضي قتلا المجنى عليه "تامر.ف.ح" مؤذن بالأوقاف عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة بشأن محاكمة المتهمين

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قاما بالتعدي على المجني عليه بحمله وألقياه من شرفة الطابق السادس بمسكنه الخاص بالمدينة فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاته وذلك لوجود خلافات زوجية.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا فى إكراه المجني عليه على لتوقيع على سندات مثبتة لدين إلا أنه خاب أثر جريمتهما وقاما باحتجاز المجني عليه بعيدا عن أعين ذويه.

عقوبة القتل

ونصت المادة 234 من قانون العقوبات على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد".

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

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