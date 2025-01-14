رئيس مدينة الزقازيق يتابع انتظام العمل في المركز التكنولوجي

تابع المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية انتظام أعمال المركز التكنولوجي والمكاتب المرتبطة به وبسرعة إنجاز وإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء لخدمة وراحة المواطنين.

استمرار الدعم لتطوير الخدمات

وشدد رئيس المركز على أهمية المركز التكنولوجي بضرورة تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، مؤكدًا استمرار الدعم والاهتمام بهذا المركز لتطوير خدماته.

متابعة المركز التكنولوجى بالزقازيق -فيتو

تفقد تحديثات مقر مبنى المجلس

كما أجرى رئيس مركز ومدينة الزقازيق، جولة تفقدية داخل مقر المجلس، اطلع خلالها على سير أعمال التطوير الجارية بالمبنى، مؤكدا على أهمية هذه الأعمال في تحسين المظهر الحضاري للمجلس وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين، مما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

توجيهات محافظ الشرقية

جاء ذلك بناء علي توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الارتقاء والنهوض بخدمات المراكز والمدن والمتابعة الشخصية من رؤساء المراكز والمدن للأعمال بالمركز التكنولوجي بنطاق كل مركز على حدة.

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