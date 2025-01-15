الأربعاء 15 يناير 2025
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محافظات

رئيس مركز الزقازيق يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين

شعبان أبو الفتوح
شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، فيتو

التقى شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق المواطنين بمكتبه، وذلك خلال اللقاء الأسبوعى المحدد من كل أسبوع وهو الاربعاء من كل أسبوع.

رئيس مركز الزقازيق يتفقد الحملة الميكانيكية وأعمال رفع المخلفات

تقديم افضل الخدمات 

بحث اللقاء تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ولكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى بمحافظة الشرقية وتلبية رغباتهم ان صح تنفيذها.

ايجاد الحلول المناسبة 

وقد حدد محافظ الشرقية لكل مركز يوم محدد للقاء المواطنين للإستماع الي شكواهم ومطالبهم ، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية لراحه المواطنين وتخفيف معاناتهم. 

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توجيهات المحافظ 

وذلك في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين للإستماع إليهم وتلبية احتياجتهم. 

 

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الاربعاء من كل اسبوع المهندس حازم الاشمونى محافظ لشرقية شعبان ابوالفتوح رئيس مركز الزقازيق مدينة الزقازيق

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