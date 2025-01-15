رئيس مركز الزقازيق يتفقد الحملة الميكانيكية وأعمال رفع المخلفات

قام صباح اليوم شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية بمتابعة اعمال النظافة العامة للشوارع والطرق والتأكد من رفع كافة المخلفات والتراكمات من جانبي الطرق المؤدية من والي المدينة لتحقيق السيولة المرورية وللمحافظة علي المظهر الحضاري وسلامة وراحة المواطنين.

رفع كافة التراكمات والمخلفات بنطاق المدينة

وكلف رئيس المدينة عمرو مصطفي نائب رئيس المركز بضرورة الاشراف والمتابعة لاعمال النظافة اليومية من رفع كافة المخلفات والتراكمات بنطاق الميادين الرئيسية للمدينة وكافة المحاور والطرق العامة واسفل الاشجار من علي جانبي طريق العصلوجي بردين- القاهرة لإيضاح الرؤية وسيولة الحركة المرورية

نشاط مكثف لرئيس مدينة الزقازيق - فيتو

تفقد معدات الحملة بالزقازيق

قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بجولة لتفقد المعدات بالحملة الميكانيكية للأطمئنان علي حسن سير العمل وجاهزية وخروج المعدات للعمل وتابع اعمال الصيانة للمعدات لاستكمال منظومة العمل للوصول إلى أعلى معدل تشغيل وتعظيم الاستفادة منها.

شكاوى المواطنين ومقترحاتهم حول قضايا مختلفة

وكان شعبان ابو الفتوح قد عقد اللقاء الأسبوعي المعتاد مع المواطنين،وقد شهد اللقاء اقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين قدموا شكواهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تهمهم، والتي شملت التصالح على البناء وتقنين الاوضاع وشكاوى التعديات على حرم الطريق والملكية الخاصة للمواطنين

حل المشكلات فى اسرع وقت

وحرصًا على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وجه رئيس المدينة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا على أهمية تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

اهمية لقاءات المواطنين

كما أكد رئيس المدينة على أهمية التواصل المستمر بين المواطنين والجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص الدولة على بناء مجتمع مدني قوي يشارك في صنع القرار.

نشاط مكثف لرئيس مدينة الزقازيق - فيتو

تنفيذ توجيهات المحافظ

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ ألشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورةالمتابعة المستمرة لاعمال النظافة العامة للطرق ورفع كافةالاشغالات والتراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين للمحافظة علي بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

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