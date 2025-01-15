إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية بسبب الشبورة

شهد ميدان الصاغة بمدينة الزقازيق بنطاق محافظة الشرقية حادث سير مروعا، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح وبكدمات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر انقلاب سيارة ميكروباص بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نزيف الأسفلت مستمر.. إصابة 6 ركاب والسبب الشبورة المائية الكثيفة

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بميدان الصاغة وأسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح وبكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة من الساعة الثالثة صباحا حتى التاسعة صباحًا، تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن المناطق المعرضة للشبورة الكثيفة تصل لحد الضباب، هي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:

1_ القيادة ببطء شديد

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية

3_ إضاءة كشافات الشبورة المائية

4_ زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى

5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7_ استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك

كما حذرت هيئة الأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

ولفت هيئة الأرصاد إلى أن خريطة الشبورة الصباحية والأمطار تستمر حتى الخميس 16 يناير 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.