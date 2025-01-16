الخميس 16 يناير 2025
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انفوجراف

في 10 نقاط.. بنود الاتفاق التاريخي لوقف إطلاق بين حماس وإسرائيل (إنفوجراف)

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 

 

 

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اسير فلسطينى إسرائيل الانسحاب الإسرائيلي جيش الاحتلال حماس وإسرائيل حماس فتح معبر رفح فلسطين

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