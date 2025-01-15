حماس: اتفاق وقف إطلاق النار ثمرة صمود شعبنا ونشكر كل من ساهم فيه

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والمقاومة بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرا.

حماس توجه الشكر لكل الشعب الفلسطيني ومن ساهم في وقف الحرب

كما أشارت في بيان لها إلى أن اتفاق وقف العدوان على غزة محطة فاصلة من محطات الصراع مع العدو لتحقيق أهداف شعب فلسطين في التحرير والعودة.

وقالت الحركة: "إن الاتفاق يأتي انطلاقا من مسئوليتنا بوقف العدوان الصهيوني ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة".

كما أعربت الحركة عن تقديرها وشكرها لكل المواقف المشرفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، موجهة الشكر لكل من وقف مع شعب فلسطين وساهم في فضح الاحتلال ووقف العدوان عربيا وإسلاميا ودوليا.

وقبل وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، “يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة”.

رئيس الوزراء القطري يعلن رسميا التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

وتابع رئيس الوزراء القطري: مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية، لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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