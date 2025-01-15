أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار اللحوم البتلو في الأسواق.. البورصة تربح 33 مليار جنيه بختام التعاملات.. وتأثير وقف إطلاق النار بغزة على الذهب بمحلات الصاغة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلًا من 20%.



وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق باتحاد الغرف التجارية، أحد تجار الصاغة، أن مبيعات الذهب ليست في أفضل حالاتها داخل الأسواق خلال الأسابيع الأولى من العام الجاري ورغم أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية.

وأوضح سكرتير الشعبة السابق وأحد تجار الصاغة، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يسهم في تحقيق الاستقرار في أسعار المعدن الأصفر بعض الشيء، مثلما تدفع التواترات الدولية إلى ارتفاع الذهب والطلب عليه كملاذ آمن.

ويميل المعدن الأصفر إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الجيوسياسي.

ارتفع معدل التضخم في روسيا خلال عام 2024، في وقت تثقل فيه تكاليف الحرب في أوكرانيا الاقتصاد المحلي.

وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" أن التضخم في عام 2024 بلغ 9.5 بالمئة، ارتفاعًا من 7.4 بالمئة في العام السابق.

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأربعاء، قبيل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركية التي تترقبها الأسواق بشدة، والتي يمكن أن تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وتحمل البيانات تأثيرات كبيرة على الأسواق، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر قليلا من المتوقع في ديسمبر مع زيادة تكاليف السلع المرتبطة بالطاقة.

استقرت أسعار الدولار بحركة تعاملات مساء اليوم الأربعاء 15 يناير 2025.

وترصد “فيتو” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات

أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لخطة الحكومة لتقليص زمن التخليص الجمركى تدريجيًا إلى يومين بحلول عام 2025 باعتبارها خطوة لزيادة الكفاءة العمليات الجمركية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للأعمال، وتقليل الوقت الذي تستغرقه البضائع للوصول إلى السوق.

بدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية من أول يناير الحالي ويستمر حتى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات) يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة.

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة الأربعاء، والمترقبة لتحركات النفط وبيانات الاقتصاد الأمريكي، وترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد أسعار الفائدة والتي من المتوقع أن تميل إلى التثبيت للحفاظ على قوة الدولار أمام سلة العملات.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى 2.177 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 29389 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 36533 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 12930 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 8121 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 11199 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة.

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