الأربعاء 15 يناير 2025
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اقتصاد

تحركات أسعار الذهب خلال النصف الأول من يناير 2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

شهدت اسعار الذهب زيادة ملحوظة خلال تعاملات اسبوعيين من شهر يناير الجارى وبلغ مقدار الزيادة فى سعر الجرام ما يقرب من 45 جنيها، بينما زادت سعر الأونصة عالميا بنحو 50 دولار تقريبا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4331 جنيها بعد ان سجل نحو4268 جنيها 

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3790جنيها بعد أن كان يسجل نحو 3735 جنيه فى بداية العام 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30320جنيها بعد ان كانت تسجل نحو29880 جنيها فى بداية العام 

وبلغ سعر الاونصة فى بداية العام نحو 2626 دولار للأونصة ووصلت الى مستويات 2676 دولار للاونصة.

توقعات أسعار الذهب فى البنوك 

يتوقع بنك UBS وصول سعر أونصة الذهب إلى 2900 دولار هذا العام، أما باركليز فإنه يرجح تراجعها إلى 2500 دولار للأونصة.

توقعات مجلس الذهب العالمى فى 2025

 و أكد مجلس الذهب العالمى أن اهتمام البنوك المركزية بشراء الذهب يعود لعدة أسباب أحدها أن الذهب هو أحد الأصول الملموسة وليست بالتزام على أي شخص آخر، وتعتبر ملاذا آمنا، وأصل شديد السيولة

واشار الى ان التوترات الجيوسياسية أحد عناصر المؤثرة على الطلب على الذهب، وتجعل الأفراد أو المؤسسات يقومون بشراء الذهب، وبالنظر إلى مؤشر المخاطر الجيوسياسية، وهو مؤشر دولي للمخاطر الجيوسياسية، فعندما يرتفع بمقدار 100 نقطة أساس، فإن الذهب يرتفع تاريخيا بنحو 2.5%".

وأوضح مجلس الذهب، أن هناك علاقة بين المخاطر الجيوسياسية وأداء الذهب لكنه ليس السبب الوحيد للاستثمار في الذهب.

وعن التأثير المتوقع لإدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على أسعار الذهب، قال إن المتوقع أن سياسة الإدارة الجديدة ستكون تضخمية إلى حد ما، لا سيما التعريفات الجمركية وغيرها من التدابير أيضا، ويُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم.

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