العملية العسكرية الإيرانية على إسرائيل تهبط بالبورصات الخليجية في مستهل تعاملات اليوم

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن هناك تراجعات جماعيه للاسواق الخليجيه مع استمرار التصعيد في الشرق الاوسط واتساع دائرة الصراع بعد القصف الإيراني على تل أبيب مساء أمس الثلاثاء.

المملكه العربيه السعوديه

استهل مؤشر المملكه العربيه السعوديه تداولاته علي انخفاض حيث انخفض بنسبه 0.68% وهي تقدر ب 85 نقطة ليصل الي 12174 نقطة وسط قيم تداول تجاوز 6 مليارات ريال.



الكويت

ومازال مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء حيث انخفض بنسبة 0.41% وهي تقدر ب 26 نقطة ليصل الي 6187 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 45 مليون دينار.

الامارات

وتواجدت مؤشرات الاسواق في الامارات بالمنطقه الحمراء حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبه 0.47% وهي تقدر بـ 22نقطة ليصل الي 4455 نقطة كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي،حيث انخفض بنسبه 0.58%وهي تقدر ب 55 نقطة ليصل الي 9351 وسط قيم تداول تجاوز 2 ونصف مليار درهم للسوقين.