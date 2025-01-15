خطوات تقديم الإقرارات الضريبية وتيسيرات مصلحة الضرائب للممولين

بدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية من أول يناير الحالي ويستمر حتى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات) يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة.

تيسيرات مصلحة الضرائب للممولين بالتزامن مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية

و وفرت مصلحة الضرائبالمصرية عدد من التيسيرات أبرزها تقديم الإقرارات إلكترونيًّا على مدار 24 ساعة، بجانب تنظيم ندوات مجانية يومية ومحاضرين محترفين لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين والإجابة عن الأسئلة وحل أي مشكلة تواجههم.

وشكلت مصلحة الضرائب لجانًا في مختلف النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والاتحادات لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تخصيص فرق دعم فني في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية.

كما خصصت مصلحة الضرائب المصرية خط ساخن برقم 16395 للرد على التساؤلات والاستفسارات.

موعد بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2024

وأعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2024 في 1 يناير 2025، حيث سيتم استقبال الإقرارات اعتبارًا من أول يناير 2025 وحتى 31 مارس2025 للأشخاص الطبيعيين ( الأفراد )، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية ( الشركات )، يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل 2025 أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وذلك إلكترونيًّا عبر المنصات الرسمية للمصلحة.

كيفية تقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2024

وأشارت إلى أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية وهي مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركزي كبار ومتوسطي وجه بحري وقبلي بكل من الإسكندرية والغردقة، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة ثان، والقاهرة ثالث، القاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني، أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

الضرائب تقدم كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين

وأكدت " رشا عبد العال" أن مصلحة الضرائب المصرية تقدم كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، هذا مع توفير محاضرين محترفين لشرح الإجراءات، ومساعدة الممولين، والإجابة على الاستفسارات، وحل أي مشكلات تواجههم.

مصلحة الضرائب

وأشارت إلى أن المصلحة تقوم بتوفير دعم فني للممولين من خلال لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تخصيص فرق دعم فني في جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

وناشدت الممولين بضرورة حضور الندوات التوعوية المجانية التي تنظمها المصلحة أونلاين، حيث تقدم شرح تفصيلي يسهم في تسهيل عملية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، مع الرد على كافة التساؤلات، كما يمكن التواصل مع المصلحة لترتيب الندوات عبر البريد الإلكتروني:

tax.media@eta.gov.eg

ودعت " رئيس المصلحة " الممولين بضرورة الالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات، مؤكدة أن المصلحة تسعى إلى توفير تجربة ضريبية ميسرة وشفافة تدعم الالتزام الطوعي وتعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.

غرامة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يومًا

ومن جانبه حذر أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نص على الغرامة في حالة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يومًا تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه، وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه وفي حالة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه، وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

ولفت إلى أن أحمد كجوك وزير المالية أعلن في الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية السماح بتقديم الإقرارات الضريبية من 2020 إلي 2023 دون التعرض لعقوبات وكذلك التدرج في غرامات التأخير.

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