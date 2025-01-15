اتحاد الغرف يناقش سبل جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات المصرية إلى لوكسمبورج

التقى الدكتور علاء عز أمين، عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية مع كزافيه بيتل، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الخارجية في لوكسمبورج، خلال زيارته لمصر، حيث تمت مناقشة تكثيف العلاقات الاقتصادية فى مختلف القطاعات.

تم اللقاء على هامش عشاء عمل على شرف كزافيه بيتل، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ومحمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية الأسبق، وأحمد عيسى وزير السياحة الأسبق، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية والبنك الأهلي المصري والوفد المرافق لنائب رئيس الوزراء.

عقد منتدى أعمال في الربع الأول من العام بغرفة تجارة لوكسمبورج

وأعلن الدكتور علاء عز، أنه تم الاتفاق كخطوة أولى على عقد منتدى أعمال في الربع الاول من العام بغرفة تجارة لوكسمبورج حول فرص الاستثمار القطاعية في مصر، وإمكانات التعاون في دولة ثالثة باستخدام مصر كمركز للتصنيع لسوق أكثر من 3 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص فى أفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمملكة المتحدة.

يضاف إلى ذلك الاستفادة من أكثر من 22 مليار يورو من المنح والقروض الميسرة والمساعدة الفنية المقدمة للشركات المصرية من مختلف البنوك والصناديق الانمائية إلى جانب ضمانات التجارة والاستثمار المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

زيارة وفد أعمال لمصر خلال النصف الثاني من العام

وأعلن بيتل أنه سيترأس خلال النصف الثاني من العام برفقة وزراء المالية والصناعة، وفد رجال أعمال لزيارة مصر حيث سيعقد اتحادى الغرف المصرية والأوروبية منتدى أعمال ولقاءات ثنائية B2B لتفعيل التعاون الاستثمارى والتجارى.

حرص لوكسمبورج على تنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر

وأكد بيتل حرص لوكسمبورج على تنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات اللكسمبورجية التي تعمل بالفعل في مصر، خاصة مع موقع مصر الاستراتيجي كمقصد استثماري، وانخفاض تكلفة العمالة وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة وهو ما يجعلها شريكًا استثماريًا مثاليًا للدول الأوروبية.

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