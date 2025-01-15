خبيرة أسواق مال ترصد أداء البورصات الخليجية خلال جلسة اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة الأربعاء، والمترقبة لتحركات النفط وبيانات الاقتصاد الأمريكي، وترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد أسعار الفائدة والتي من المتوقع أن تميل إلى التثبيت للحفاظ على قوة الدولار أمام سلة العملات.



المملكة العربية السعودية



ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.31% وهي تقدر بـ 38 نقطة ليصل إلى 12206 بقيم تداول تجاوز 8 مليارات ريال.



الكويت



استهل مؤشر الكويت 50 تعاملات اليوم علي تراجع حيث انخفض بنسبه 0.61% وهي تقدر بـ 45 نقطة ليصل إلى 7073 نقطة، وقد يعدل المؤشر من تحركاته قرب نهاية الجلسة وينتقل للمنطقة الخضراء، كما في جلسة أمس بقيم تداول تجاوز 55 مليون دينار.



الإمارات



تواجدت مؤشرات الاسواق في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.17%وهي تقدر بـ 4 نقاط ليصل الي 5249 نقطة.

كما تواجد مؤشر سوق ابوظبي مؤشر فوتسي ابوظبي في المنطقة الخضراء،حيث ارتفع بنسبة 0.10%وهي تقدر بـ 11 نقطة ليصل إلى 9507 نقاط بقيم تداول إجمالية للاسواق تجاوز 4 مليار درهم.

أداء البورصات الخليجية بمنتصف الأسبوع

وشهد أداء جلسة الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع بـالأسواق الخليجية ميلا للتواجد في المنطقة الخضراء فيما عدا السوق الكويتي، حيث انخفض بعد سلسلة من الارتفاعات هي الأعلى منذ عام.

الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 1.5% وهي تقدر بـ 75 نقطة ليصل إلى 7028 نقطة بقيم تداول تتجاوز 45 مليون دينار.

المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.01% وهي تقدر بـ 12 نقطة ليصل إلى 12121 نقطة بقيم تداول تجاوز 9 مليار ريال.

الإمارات

ارتفع سوق دبي بنسبة 0.05% وهي تقدر بـ 3نقاط ليصل إلى 5234 نقطة كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.31%وهي تقدر بـ 29 نقطة ليصل إلى 9488 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 4 مليار درهم

أداء الأسواق الخليجية الأسبوعي

وشهدت الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي تباينا كالتالى:



السوق الكويتية



ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.6% في جلسة الخميس محققًا خامس مكاسب يومية على التوالي ليغلق فوق مستويات 8000 نقطة لأول مرة في 9 أشهر بدعم من ارتفاع سهمي الوطني وبنك وربة بنسبة 1.1% و7% على التوالي.



وكان بنك وربة قد أعلن عن توقيع اتفاقية شراء كامل حصص شركة الغانم من رأس مال بنك الخليج بقيمة 498.1 مليون دينار كويتي.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الأول بنسبة 2.4% محققًا أعلى مكاسب أسبوعية في شهرين.



وفي قطر



تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1% في جلسة الخميس مسجلًا أدنى إغلاق يومي في أسبوعين متأثرًا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.8% وسط ترقب المستثمرين لنتائجه المالية يوم الإثنين المقبل.



وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر القطري بنسبة 1.2% ليتكبد أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهرين.



وفي الإمارات



استقر مؤشر فوتسي أبوظبي حول أعلى مستوياته في شهرين بعد أن فقد مكاسبه المبكرة بنهاية جلسة الخميس بضغط من تراجع سهم أبوظبي الأول بنسبة 2% ليهبط من أعلى مستوياته في 11 شهرا.



بينما ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 0.4% ليغلق عند أعلى مستوياته منذ مايو من عام 2014 بدعم من ارتفاع سهمي ديوا وإعمار للتطوير بنسبة 1.4% و2.2% والأسواق في انتظار اعلان نتائج الاقتصاد الأمريكي.



والذي كان من أول بوادره انخفاض عدد الوظائف التي أضيفت للاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق له.

أداء السوق السعودية

أما عن أداء السوق السعودية في أسبوع، فقد سجل المؤشر العام للسوق تاسي تراجعا نسبته 0.04% فاقدًا 4.8 نقطة من قيمته هبط بها إلى مستوى 12,097.75 نقطة مقابل 12,102.55 بالأسبوع الماضي.



وجاءت خسائر السوق السعودية خلال الأسبوع بضغط 3 قطاعات كبرى شهدت أداءً سلبيًا، بصدارة قطاع المواد الأساسية الذي هبط 1.39%، وتراجع قطاع البنوك 1.06%، وسجل قطاع الطاقة تراجعا نسبته 0.28%.

وفي المقابل، شملت المكاسب 14 قطاعا تصدرها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بارتفاع نسبته 10.96% وارتفع قطاع الاتصالات 0.21% ليخالف أداء القطاعات الكبرى.



وارتفعت قيم التداول خلال الأسبوع إلى 32.85 مليار ريال مقابل 33.34 مليار ريال بالأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 40.76%، ليصعد متوسط قيم التداول إلى 8.2 مليار ريال.

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