لمتبعي أنظمة إنقاص الوزن، وجبة إفطار تمدك بالطاقة وتزيد الحرق

تُعد وجبة الإفطار الوجبة الأهم في اليوم، وخاصةً بالنسبة لمتبعي أنظمة إنقاص الوزن، حيث تسهم بشكل فعّال في دعم الجسم ومده بالطاقة، على الرغم من أن البعض قد يعتقد أن تخطي وجبة الإفطار قد يساعد في تقليل السعرات الحرارية وبالتالي فقدان الوزن.



إلا أن الدراسات العلمية تؤكد العكس تمامًا. فالامتناع عن تناول الإفطار يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشهية لاحقًا خلال اليوم، مما يؤدي إلى تناول وجبات غير صحية أو كميات أكبر من الطعام.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن وجبة الإفطار هي ركيزة أساسية لمتبعي أنظمة إنقاص الوزن، حيث تساهم في تحسين عملية الأيض، والتحكم في الشهية، على أن يتم اختيار وجبات إفطار متوازنة وصحية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في إنقاص الوزن والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

أهم فوائد وجبة الإفطار لمتبعي الريجيم

التخلص من الوزن الزائد

10. أمثلة على وجبات إفطار صحية لإنقاص الوزن

وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية أهم فوائد وجبة الإفطار لمتبعي أنظمة إنقاص الوزن.

1. تعزيز عملية التمثيل الغذائي

عندما يتناول الإنسان وجبة الإفطار في بداية اليوم، فإنه يُحفّز عملية التمثيل الغذائي، أو ما يُعرف بالأيض. الجسم أثناء النوم يدخل في حالة راحة، ويقل نشاط الأيض. لذا فإن تناول الإفطار يعمل كإشارة للجسم لبدء حرق السعرات الحرارية وتحويل الطعام إلى طاقة. هذا الأمر ضروري لمتبعي أنظمة إنقاص الوزن لأنهم يحتاجون إلى زيادة كفاءة حرق الدهون والسعرات الحرارية لتحقيق أهدافهم.

2. التحكم في الشهية وتقليل تناول السعرات الحرارية الزائدة

وجبة الإفطار تساعد في تقليل الجوع على مدار اليوم، حيث تمنح الجسم طاقة كافية للبدء بأنشطته اليومية. عندما يُهمل الشخص وجبة الإفطار، غالبًا ما يشعر بجوع مفرط لاحقًا، مما يدفعه لتناول وجبات خفيفة غنية بالسعرات الحرارية والسكريات أو تناول كميات أكبر في وجبة الغداء. هذا النمط يؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون بدلًا من حرقها، وهو ما يعوق عملية إنقاص الوزن.

3. تحسين نوعية الخيارات الغذائية

الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار يميلون إلى اتخاذ خيارات غذائية صحية طوال اليوم. إذ أن الإفطار الصحي المتوازن يُقلل من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات. على سبيل المثال، تناول وجبة إفطار تحتوي على البروتينات (مثل البيض أو الزبادي اليوناني) والألياف (مثل الشوفان أو الخضروات) يساهم في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الحاجة لتناول وجبات غير صحية.

4. توفير الطاقة اللازمة لممارسة النشاط البدني

النشاط البدني هو عنصر أساسي في أي نظام لإنقاص الوزن، وتناول الإفطار يمد الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة الرياضة أو القيام بالأنشطة اليومية. بدون وجبة الإفطار، قد يشعر الشخص بالخمول والإرهاق، مما يقلل من كفاءته في أداء التمارين الرياضية أو الأنشطة الأخرى، وبالتالي يعيق حرق السعرات الحرارية والدهون.

5. دعم الصحة النفسية والعقلية

الإفطار الصحي له تأثير إيجابي على الحالة المزاجية والتركيز. تخطي وجبة الإفطار قد يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، مما يسبب التوتر والقلق وصعوبة في التركيز. هذا الأمر قد يؤثر على قرارات الشخص المتعلقة بالأكل، حيث يميل في هذه الحالة إلى تناول الأطعمة السريعة أو المريحة، التي غالبًا ما تكون غنية بالسعرات الحرارية والدهون.

6. تحسين كفاءة الهضم

وجبة الإفطار تساهم في تنظيم عملية الهضم، حيث تعطي إشارة للجهاز الهضمي للبدء في العمل. تناول أطعمة غنية بالألياف في الإفطار، مثل الحبوب الكاملة والفواكه، يعزز من صحة الجهاز الهضمي ويقي من الإمساك، وهو أمر شائع لدى بعض الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية صارمة.



7. المساهمة في استدامة النظام الغذائي

من المهم أن يكون النظام الغذائي لإنقاص الوزن مستدامًا على المدى الطويل، وتناول وجبة الإفطار يساعد على تحقيق ذلك. الأشخاص الذين يتناولون إفطارًا صحيًا يجدون صعوبة أقل في الالتزام بخططهم الغذائية لأنهم يشعرون بالشبع والرضا، مما يقلل من احتمالية التخلي عن النظام أو الإحساس بالحرمان.

8. تعزيز حرق الدهون

عند تناول الإفطار، وخاصةً إذا كان يحتوي على البروتين، يزداد إفراز هرمونات تساعد على الشعور بالشبع وتعزز حرق الدهون. كما أن تناول وجبة مبكرة يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يقلل من تخزين الدهون في الجسم.

9. الحد من تناول الأطعمة الغنية بالسعرات في الليل

الأشخاص الذين يهملون الإفطار غالبًا ما يعانون من رغبة شديدة في تناول الطعام ليلًا، وهو وقت يكون فيه حرق السعرات الحرارية أبطأ. تناول وجبة إفطار متوازنة يساعد على توزيع السعرات الحرارية بشكل متساوٍ خلال اليوم، مما يقلل من احتمالية الإفراط في الأكل قبل النوم.

إنقاص الوزن

لتحقيق أقصى استفادة من وجبة الإفطار، يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين، الألياف، والدهون الصحية. أمثلة على وجبات الإفطار الصحية تشمل:



الشوفان مع الحليب قليل الدسم والفواكه الطازجة: يوفر الطاقة والألياف اللازمة للشعور بالشبع.

البيض المسلوق مع شرائح الأفوكادو وخبز الحبوب الكاملة: غني بالبروتين والدهون الصحية.

الزبادي اليوناني مع العسل والمكسرات: يمد الجسم بالبروتين والدهون المفيدة.

عصير السموثي الأخضر: يتكون من السبانخ، الخيار، الأفوكادو، وحليب اللوز، وهو غني بالعناصر الغذائية ومناسب لتناول وجبة إفطار خفيفة.

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