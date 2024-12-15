أطعمة شتوية، تساعدك في إنقاص الوزن الزائد بوقت قصير

أطعمة شتوية، تساعدك على إنقاص الوزن الزائد، مع قدوم فصل الشتاء، تزداد الرغبة في تناول الطعام نتيجة الشعور بالبرودة واحتياج الجسم إلى طاقة إضافية للحفاظ على حرارته.



إلا أن هذه الرغبة قد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم اختيار الأطعمة غير الصحية والغنية بالسعرات الحرارية.



ومع ذلك، يمكن استغلال فصل الشتاء لتعزيز عملية إنقاص الوزن من خلال اختيار الأطعمة المناسبة التي توفر الدفء والطاقة وفي الوقت نفسه تعزز الشعور بالشبع وتحافظ على الصحة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فصل الشتاء فرصة مناسبة لاتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يساعد في إنقاص الوزن؛ من خلال اختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تمنح الشعور بالشبع وتعزز عملية الأيض.





وأضافت الدكتورة مروة، أنه يمكن تحقيق هدف فقدان الوزن دون الإحساس بالحرمان، من خلال الحفاظ على التوازن بين تناول الطعام الصحي وممارسة النشاط البدني للحصول على نتائج فعالة.

أطعمة صحية لإنقاص الوزن في الشتاء

وفيما يلي تقدم الدكتورة مروة، قائمة بأطعمة شتوية تساعد على إنقاص الوزن وتحتوي على فوائد غذائية قيمة:

إنقاص الوزن

1. الشوفان

الشوفان من الأطعمة المثالية لفصل الشتاء، حيث يُعتبر مصدرًا غنيًا بالألياف القابلة للذوبان والتي تعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة. تناول وعاء من الشوفان الدافئ مع إضافة قطع من الفواكه الطازجة أو القرفة يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من الشعور بالجوع المفاجئ.

2. البقوليات

البقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص تعد خيارًا ممتازًا في الشتاء. تحتوي هذه الأطعمة على البروتين النباتي والألياف التي تساهم في تعزيز الشبع ودعم صحة الجهاز الهضمي. شوربة العدس، على سبيل المثال، توفر الدفء والطاقة بدون إضافة سعرات حرارية عالية.

3. الجزر والخضروات الجذرية

الجزر، البطاطا الحلوة، والشمندر (البنجر) تُعتبر من الخضروات الجذرية المليئة بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن. تحتوي هذه الخضروات على نسبة عالية من الألياف وتساعد على تحسين الهضم، كما تُعد بدائل صحية للوجبات الخفيفة عند شويها أو إضافتها إلى الشوربات.

4. الزنجبيل

الزنجبيل من التوابل التي تُستخدم بكثرة في فصل الشتاء لما له من خصائص مولدة للحرارة تساعد في تسريع عملية الأيض. شرب كوب من شاي الزنجبيل مع الليمون قبل أو بعد الوجبات يمكن أن يساعد في حرق الدهون وتعزيز الشعور بالدفء.

5. الفواكه الشتوية

الفواكه الشتوية مثل البرتقال، اليوسفي، الرمان، والكيوي غنية بفيتامين "C" الذي يعزز مناعة الجسم ويعمل كمضاد للأكسدة. كما أن هذه الفواكه تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ويمكن تناولها كوجبة خفيفة مشبعة خلال اليوم.

6. حساء الخضروات

حساء الخضروات الساخن يعد وجبة شتوية مثالية لمن يرغبون في إنقاص الوزن. يمكنك تحضير شوربة غنية بالخضروات مثل الكوسا، الكرفس، البروكلي، والكرنب مع قليل من التوابل الطبيعية. الحساء منخفض السعرات الحرارية ولكنه يُشعرك بالشبع بفضل محتواه من الألياف.

أطعمة صحية

7. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من المشروبات التي تساعد في تحسين عملية الأيض وحرق الدهون، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل الكاتيكين. شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا قد يكون فعالًا في تقليل الدهون الزائدة.

8. المكسرات النيئة

على الرغم من أن المكسرات تحتوي على سعرات حرارية، إلا أن تناول كميات محدودة منها مثل اللوز والجوز يساعد في تعزيز الشبع وتوفير طاقة طويلة الأمد. المكسرات غنية بالدهون الصحية والبروتين، مما يجعلها خيارًا جيدًا كوجبة خفيفة خلال الشتاء.

9. القرفة

القرفة ليست مجرد توابل تضيف نكهة للطعام، بل تُساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين عملية الأيض. يمكنك رش القليل منها على الشوفان أو إضافتها إلى الشاي للحصول على فوائدها الصحية.

10. القرنبيط والبروكلي

القرنبيط والبروكلي من الخضروات الشتوية المنخفضة السعرات الحرارية والغنية بالألياف والفيتامينات. يمكنك تناولها مسلوقة أو مطهية بالبخار كجزء من وجبة رئيسية صحية.

11. الفلفل الحار

الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابسيسين التي تعزز عملية الأيض وتساعد في حرق الدهون. يمكن إضافته إلى الأطباق المختلفة لتعزيز النكهة والاستفادة من فوائده الصحية.

نصائح هامة لتعزيز فقدان الوزن في الشتاء



طرق تثبيت الوزن

بالإضافة إلى تناول الأطعمة المذكورة، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف إنقاص الوزن خلال فصل الشتاء:

شرب الماء بانتظام: يميل الناس إلى تقليل شرب الماء في الشتاء، مما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع. احرصي على شرب 6-8 أكواب يوميًا.

ممارسة الرياضة: التمارين الرياضية مثل المشي السريع أو تمارين القوة تساعد في حرق السعرات الحرارية والحفاظ على دفء الجسم.

تقليل السكريات المضافة: الحد من استهلاك الحلويات والمشروبات السكرية التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للسعرات الفارغة.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: تقسيم الوجبات إلى خمس أو ست وجبات صغيرة يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم ويقلل من الرغبة في تناول الوجبات السريعة.

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