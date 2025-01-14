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خارج الحدود

القناة 13 الإسرائيلية: الإعلان عن التوصل لصفقة مع حماس ظهر اليوم الثلاثاء

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة ، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن كافة التقديرات رجحت بأن يتم الإعلان عن التوصل لصفقة مع حماس ظهر اليوم الثلاثاء.

اتفاق لوقف إطلاق النار

وكان الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته جو بايدن قد قال في خطاب الوداع مساء أمس الإثنين، إن سكان قطاع غزة عاشوا الجحيم والفلسطينيون يحتاجون إلى السلام، لافتا إلي أن الولايات المتحدة تضغط  من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد بايدن: "نحن على وشك التوصل لاتفاق لـ وقف إطلاق النار في غزة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب الوداع، ايضا إن الولايات المتحدة عملت على حشد أكثر من 20 دولة من أجل حماية السفن في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين.

فترة ما بعد الحرب الباردة انتهت وبدأت حقبة جديدة
 

وأضاف بايدن: هجمات طهران على إسرائيل فشلت لأننا حشدنا دولا للتصدي لها.. كذلك فأن إيران وروسيا لم تتمكنا من مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد على البقاء في السلطة"، مشددا علي أن الجمهورية الإيرانية باتت أضعف خلال يومنا هذا.

كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن فترة ما بعد الحرب الباردة انتهت وبدأت حقبة جديدة فيها منافسة حادة على الاقتصاد وحقوق الإنسان وغيرهما.

وأضاف بايدن: "الولايات المتحدة تنتصر ونحن في وضع قوة بينما خصومنا في حالة ضعف.. بلادنا أصبحت أقوى خلال فترة إدارتي وأكثر استعدادا من أي وقت مضى.. شكلنا تحالفات جديدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي لمواجهة العدائية الصينية.. حلف الناتو أصبح أقوى من أي وقت مضى".


وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة حشدت 50 دولة من أجل الوقوف إلى جانب أوكرانيا، لافتا إلي أن بوتين ظن أنه سيجتاح كييف خلال أيام لكن هذا لم يحدث.

وتابع بايدن: "روسيا تعاني لاستبدال ما تخسره في ساحة المعركة من معدات ومقاتلين".

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