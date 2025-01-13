الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل تل أبيب بعد لقاء الرئيس اللبناني

كوريلا، فيتو
كوريلا، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا وصل تل أبيب.

وكان وصل وفد عسكري أمريكي، فى وقت سابق من اليوم الإثنين، إلى لبنان للقاء الرئيس جوزيف عون برئاسة قائد المنطقة الوسطى الجنرال مايكل كوريلا مع رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والسفيرة الأميركية في بيروت وعدد من الضباط.

 

اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين فى الاحتلال الإسرائيلي قولهم، اليوم، أن هناك أملًا في إعلان اتفاق لـ وقف إطلاق النار في غزة غدًا الثلاثاء.

وكشفت القناة 12 العبرية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استدعى مندوبين عن عائلات الأسرى للاطلاع على مسودة صفقة لتبادل الأسرى غدًا.

في ذات السياق، قال موقع "واللا" العبري، أوضح المسؤولون الإسرائيليون أن المرحلة الأولى من الصفقة ستشهد الإفراج عن النساء والأطفال بالإضافة إلى الرجال فوق سن الـ 50 أو المرضى.

 

مراحل تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار فى غزة

وأشار المسؤولين إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيبدأ بالانسحاب التدريجي من معظم مناطق قطاع غزة على مدار 42 يومًا، مع تحديد منطقة عازلة.

وأوضحوا وفق الإعلام العبري، أن المفاوضات أحرزت تقدمًا ملحوظًا، وأن الظروف باتت مثالية للتوصل إلى اتفاق في غزة بالتنسيق مع الوسطاء، مشيرين إلى أن الانتقال إلى المرحلة النهائية من الاتفاق يعتمد على قرارات حركة حماس، مؤكدين أنهم لن يغادروا غزة بشكل كامل إلا بعد إعادة جميع الأسرى.

وشددوا على وجود ترتيبات أمنية لمراقبة عبور السكان إلى شمال غزة وضمان عدم مرور مسلحين أو أسلحة.

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