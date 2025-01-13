الإثنين 13 يناير 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: المجلس الأمني المصغر للاحتلال يجتمع غدا للموافقة على اتفاق غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستعد للموافقة علي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "المجلس الأمني المصغر قد يجتمع الثلاثاء للموافقة على الاتفاق ومن ثم تجتمع الحكومة".

تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

فيما أعلنت حركة حماس، في تصريحات خاصة لوكالة رويترز، تحقيق تقدم ملحوظ في المفاوضات المتعلقة بالقضايا الرئيسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة أنها تعمل على استكمال ما تبقى من التفاهمات في أقرب وقت ممكن، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة شاملة.

خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مقتل 840 جنديا منذ بداية العدوان على غزة، 405 منهم منذ بداية العملية البرية في القطاع المحاصر.

وكشف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن إصابة 5617 ضابطا وجنديا منذ بداية العدوان علي قطاع غزة من بينهم 833 إصابتهم خطيرة.

وأشار جيش الاحتلال، إلي إصابة 2566 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في غزة من بينهم 495 إصابتهم خطيرة.

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