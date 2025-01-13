ضبط 20 طن مكرونة معبأة غير مدون عليها سعر البيع بالشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

الالتزام بالاشتراطات التموينية

وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وتنفيذا لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

حملة تموينية مكبرة مكبرة ببلبيس

هذا وقد شُكلت حملة مكبرة برئاسة المحاسب محمد سعد مدير عام الرقابة بمحافظة الشرقية برفقة المهندس أبوطالب صلاح الدين بالاضافة الى عاطف مرقص ومجدي فرج ومحمد قوره وحاتم راضي المفتشون للرقابة التموينية بالمديرية وذلك للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس.

غير مدون عليها سعرالبيع

وتم ضبط كمية من المكرونه معبأة غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وزير التموين رقم 200 لسنة 2023 داخل مخزن للمواد الغذائية وتم التحفظ على كمية من المكرونه قدرها 20 طن مكرونه

عمل محضر ضد المدير المسؤول

حيث ضبطت معبأه ومعدة للبيع بالأسواق وغير مدون عليها سعر البيع للمستهلك وعليه تم عمل محضر ضد المدير المسؤول للمصنع وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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