الإثنين 13 يناير 2025
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ضبط 20 طن مكرونة معبأة غير مدون عليها سعر البيع بالشرقية

ضبط20 طن مكرونة غيرمدون
ضبط20 طن مكرونة غيرمدون عليها سعرالبيع ببلبيس

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

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الالتزام بالاشتراطات التموينية 

وذلك  للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وتنفيذا لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

حملة تموينية مكبرة مكبرة ببلبيس

هذا وقد  شُكلت حملة مكبرة برئاسة  المحاسب محمد سعد مدير عام الرقابة بمحافظة الشرقية برفقة المهندس أبوطالب صلاح الدين بالاضافة الى عاطف مرقص ومجدي فرج ومحمد قوره وحاتم راضي المفتشون للرقابة التموينية  بالمديرية وذلك للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس.

غير مدون عليها سعرالبيع  

وتم ضبط كمية من المكرونه معبأة غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023  وزير التموين رقم 200 لسنة 2023 داخل مخزن للمواد الغذائية وتم التحفظ على كمية من المكرونه قدرها 20 طن مكرونه 

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عمل محضر ضد المدير المسؤول

حيث ضبطت  معبأه ومعدة للبيع بالأسواق وغير مدون عليها سعر البيع للمستهلك وعليه تم عمل محضر ضد المدير المسؤول للمصنع وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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وكيل وزلرة التموين المهندس عبدالكريم عوض الله محافظة الشرقية حماية المستهلك مديرية الصحه الطب البيطري الجهات الرقابية رؤساء المراكز والمدن

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