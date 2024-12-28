السبت 28 ديسمبر 2024
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تموين الشرقية يضبط 11 طن زيت مجهول المصدر في بلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية

قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم شن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة. 

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 وجاء ذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين من تحرير المحاضر ومصادرة المضبوطات اذا لزم الامر.

كما تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقيه برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ومحمد قوره وحاتم راضي المفتشون بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية  التى يمثلها أبوطالب صلاح الدين ومجدي فرج للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس لفحص شكاوي المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام بناحية إحدى قرى مركز بلبيس وتم التحفظ على الكميات المضبوطة منها التحفظ 500 كرتونة زيت طعام بكل كرتونه 12 زجاجة زنة واحد لتر بإجمالي كميه قدرها 6 طن زيت طعام معبأ 500 كرتونة زيت طعام بكل كرتونه 12 زحاجة زيت زنة 700م بإجمالي كمية قدرها 4 طن و200 لتر زيت طعام معبأ. 

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وكذلك التحفظ على 700 لتر زيت طعام سايب بالخزانات غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدره ومجهولة المصدروتم تحرير المحضر رقم 24354 لسنة 2024  وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. 

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية التجارة الداخلية مباحث التموين الطب البيطري مديرية الصحه حماية المستهلك

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