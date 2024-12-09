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محافظات

تموين الشرقية: ضبط 6 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

ضبط 6طن موادغذائية
ضبط 6طن موادغذائية غير صالحه للإستهلاك

أكد عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وتم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة  وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تموين الشرقية: ضبط 7 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بكفر صقر

 

 

إدارة تموين مركز ومدينة بلبيس

 وقامت إدارة تموين بلبيس برئاسة  المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة و الأستاذ محمد سليمان وحمادة صالح، ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة بشن حملة تموينية على المخابز والمحال التجارية 

تحرير 17 محضر إثبات حالة 

أسفرت عن تحرير ١٧ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة بناحية مركز أنشاص الرمل ومركز العدلية وبندر بلبيس لعدد من المخالفات ما بين (نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة العجين - عدم الإعلان عن بيانات المخبز ).

تحرير محاضر جنح بغيتة مركز بلبيس

وباستكمال أعمال الحملة تم المرور على  الأنشطة التجارية ، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين  جنح بدائرة مركز بلبيس  غيتة   طريق بلبيس - العاشر من رمضان وتم تحرير محضر رقم ٢٣٠٧٧ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز شرطة بلبيس وذلك لحيازة مكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود حشرات بها، وقد تم التحفظ على (٩٦٠٠) كيس مكرونة، وزن الكيس الواحد (٤٠٠) جرام بإجمالي كمية قدرها (٣٨٤٠) كيلو جرام حوالي (٤ طن مكرونة) تقريبا 

 

ضبط زيت طعام منتهي الصلاحية بـ 6 أشهر

كما تم تحرير محضر رقم ٢٣٠٧٨ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز  شرطة بلبيس ضد صاحب  مخزن لتعبئة الزيوت النباتية لحيازته زيت طعام منتهي الصلاحية منذ ستة أشهر، وتم التحفظ على عدد (١١٥) جركن معبأ بزيت طعام  (٢٠) كيلو جرام وزن الجركن الواحد بإجمالي كمية قدرها (٢٣٠٠) كيلو جرام زيت منتهى الصلاحية ولضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، تم تحرير (157) محضرًا خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية، تنوعت مابين  ( 107) محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة وذلك  لوجود مخالفات نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل بدون ترخيص ، وكذا ( 50 ) محضرًا في مجال الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

 

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المهندس عبدالكريم عوض وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية الجهات الرقابية الطب البيطري الحملات التفتيشية المفاجئة مديرية الصحه جهاز حماية المستهلك

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