تموين الشرقية يكثف الحملات التفتيشية والرقابية بفاقوس والزقازيق

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.وتنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بضرورة تكثيف المتابعة على الاسواق والافران والمحال التجارية ومحلات الجزارة.

حملة بدائرة الزقازيق وفاقوس

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة بدائرة مدينة الزقازيق برئاسة المهندس أحمد القواشتي مديرعام التجارة الداخلية والمهندس عبد اللطيف النجار والمهندس سعيد الشرقاوي والأستاذة إيمان عزت وسحر عبد الوهاب وذلك للمرورعلى المخازن والمحال التجارية

ضبط 20كرتونة صلصة طماطم مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن تحريرعشرمحاضر جنح الزقازيق وفاقوس ومنها المحضر رقم ١٢٢٥٨جنح أول الزقازيق ضد صاحب مخزن مواد غذائية لضبط ٢٠ كرتونة طماطم بكل كرتونة ٤ علبه زنة الواحدة ٣ كجم بإجمالي كمية قدرها ٢٤٠ كجم، و٤٠ شرنك مربي بكل شرنك ٦ برطمان و٤٠٠ شرنك عصير تفاح بكل واحد ٢٧ عبوة، و٢٥٠ شرنك عصير، بكل واحدة ٢٧ عبوة بإجمالي كمية قدرها ١٧٧٩٠ عبوة غذائية مجهولة المصدر بالاضافة الى تحرير المحضر رقم ٢٣٥١٨ جنح مركز فاقوس لضبط محل جزارة ذبح خارج السخانة ٢٠كجم بالعظم مجهول المصدر المحضر رقم ٢٣٥١٥ جنح ضد صاحب محل جزارة ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على ٤٠ كجم بالعظم.

حملات مفاجئة لضبط حركة البيع والشراء

وخلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة تم تحرير (143) محضرا مابين نقص الوزن وزيادة الاسعار.

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