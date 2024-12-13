تموين الشرقية يضبط 1228 لتر سولار مجهول المصدر

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بـ محافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة.

الالتزام بالاشتراطات التموينية

وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بـ الاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة تفتيشية برئاسة ـحمد القواتشي

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بحملة تموينية وتفتيشية برئاسة أحمد القواشتي مدير عام الإدارة ومفتشي الرقابة التجارية.

المرور على محطات تموين السيارات

وجاء ذلك للمرور على محطات تموين السيارات بدائرة مركز ومدينة الزقازيق ، وأسفرت الحملة عن ضبط 1228 لتر سولار قام بتجميعها صاحب محطة تموين سيارات قبل بيعهم بالسوق السوداء بناحية العصلوجي مركز الزقازيق وتم تحرير محضر رقم 36654 جنح مركز الزقازيق.

ميتودع غاز مخالف بقرية الشبانات بمركز الزقازيق

كما تم تحرير محضر برقم 36526 جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مستودع بوتاجاز في قرية الشبانات مركز الزقازيق، وذلك لعدم إعلانه عن أسعار إسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية وأسماء الموزعين على واجهة المستودع.

تحرير محضر جنح مركز الزقازيق

كما تم تحرير محضر رقم 36655 جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مستودع بوتاجاز بناحية العصلوجي مركز الزقازيق، وذلك لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وعدم الإعلان عن أسعار إسطوانات البوتاجاز والموزعيين على واجهة المستودع.

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