الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

القبض على قائد جرار بتهمة إلقاء مُخلفات الصرف الصحي بأحد المجاري المائية بالشرقية

القبض على قائد جرار،
القبض على قائد جرار، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد جرار بإلقاء مُخلفات الصرف الصحي بأحد المجاري المائية بالشرقية.. وضبط مرتكب الواقعة.

إلقاء مُخلفات الصرف الصحي بأحد المجاري المائية بالشرقية



تابعت  أجهزة وزارة الداخلية،  تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد جرار بإلقاء مُخلفات الصرف الصحي بأحد المجاري المائية بالشرقية ولدى قيام أحد المواطنين بتصويره حاول قائد الجرار التعدى عليه.
 

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وأمكن تحديد وضبط الجرار وقائده (مُقيم بدائرة مركز شرطة منشأة أبوعمر بالشرقية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الجرار وقائده.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المجاري المائية بالشرقية وزارة الداخلية الصرف الصحي

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