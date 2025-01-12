القبض على قائد جرار بتهمة إلقاء مُخلفات الصرف الصحي بأحد المجاري المائية بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد جرار بإلقاء مُخلفات الصرف الصحي بأحد المجاري المائية بالشرقية.. وضبط مرتكب الواقعة.

إلقاء مُخلفات الصرف الصحي بأحد المجاري المائية بالشرقية





تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد جرار بإلقاء مُخلفات الصرف الصحي بأحد المجاري المائية بالشرقية ولدى قيام أحد المواطنين بتصويره حاول قائد الجرار التعدى عليه.



وأمكن تحديد وضبط الجرار وقائده (مُقيم بدائرة مركز شرطة منشأة أبوعمر بالشرقية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الجرار وقائده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.