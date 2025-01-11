ضبط المتهم بقتل زميله بالمعهد التكنولوجى بالشرقية

قال مصدر أمني، إنه تم ضبط الطالب المتهم بقتل زميله بمساعدة آخرين (جري ضبطهم) داخل المعهد التكنولوجى العالي في العاشر من رمضان محافظة الشرقية بسبب خلافات سابقة بينهما.

فيما يستعد العشرات من أهالي مدينة العاشر من رمضان لتشييع جثمان الطالب ضحية الغدر، ومن المقرر أن تنطلق الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفرقان بالحي 15 بالمدينة ثم يجري تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

جريمة المعهد التكنولوجي، أصدر المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية بيانا صحفيا حول حادث مقتل الشاب “خالد عطية عبد العزيز” 19 عامًا، والذي لقى حتفه على يد زميله داخل حرم المعهد بسبب خلافات بينهما.

حيث نعى المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان الطالب خالد عطية عبد العزيزالذى وافته المنية بعد إجراء عملية جراحية إثر إصابته خلال مشاجرة مع زميل له.

وأكدت إدارة المعهد أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حينه لمحاسبة المتسبب في هذا الحادث الأليم.

وتقدم مجلس إدارة المعهد وجميع منتسبيه بخالص التعازي لأسرة الطالب الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

حق خالد لازم يرجع، تفاصيل مقتل طالب على يد زميله بالمعهد التكنولوجي بالشرقية

دشن العشرات على صفحات التواصل الاجتماعي هاشتاج "حق خالد لازم يرجع”؛ تضامنًا مع الشاب “خالد.ع.ع” 19عامًا والذي لقي حتفه على يد زميله داخل المعهد التكنولوجى في العاشر من رمضان محافظة الشرقية بسبب خلافات بينهما.

جريمة هزت العاشر من رمضان.. مقتل طالب داخل أحد المعاهد الخاصة

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من أحد المستشفيات الخاصة الكائنة بمدينة العاشرمن رمضان باستقبال الشاب"خالد.ع.ع"19 عاما طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجى في العاشر من رمضان (مصابا بجرح نافذ بالرئة)، وتم إجراء عملية جراحية، لكنه توفى بعدها بساعات متأثرا بجراحه الخطيرة.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل له يدعى "أحمد. م.ف"20 عاما طالب بالمعهد والذي طعن المجني عليه بسلاح أبيض عقب نهاية امتحان إحدى المواد جراء خلافات سابقة بينهما.

التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى

جرى إيداع جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وأمرت بضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم في الجريمة.

تصل للإعدام.. عقوبة ممارسة أعمال البلطجة وفقا للقانون

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.

فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.



وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.