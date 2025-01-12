الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تنفيذ 815 حكما قضائيا وضبط 5 قطع سلاح ناري خلال حملة بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسيوط

الداخلية تنظم قوافل أحوال مدنية متنقلة تستخرج 4993 بطاقة رقم قومى و22308 شهادات مميكنة

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 2 كمية لمخدر الهيروين- كمية من مخدر البانجو والشابو ) بحوزة 3 متهمين.

كما ضبط 5 قطع سلاح ناري "غير مرخص" «بندقية آلية – مسدس – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، وتنفيذ 815 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حملة أمنية حائزي الاسلحة النارية المواد المخدرة مديرية أمن أسوان قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسيوط

قرار قضائى فى محاكمة سائق ميكروباص ديروط المنكوب

تحويلات مرورية لاستكمال اختبارات ضغوط خط المياه بمحور محمد فهمي بالقاهرة

تحرير 34 ألفا و296 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

الداخلية تنظم قوافل أحوال مدنية متنقلة تستخرج 4993 بطاقة رقم قومى و22308 شهادات مميكنة

الداخلية تسقط 8 تشكيلات عصابية ارتكبت جرائم سرقات في 5 محافظات

ضبط 9 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

احتفالات وفرحة عارمة للاعبي برشلونة بعد التتويج بالسوبر الإسباني (فيديو)

برشلونة يكتسح ريال مدريد 5-2 ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني

الخارجية تكشف عن خسائر مادية للجالية المصرية في حرائق لوس أنجلوس

صورة لوزيرة خارجية ألمانيا تثير أزمة جديدة للحكومة السورية (فيديو)

الحزن يسيطر على لاعبي ريال مدريد بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة (صور)

ارتفاع كبير في سعر الكتكوت الأبيض والبط بالأسواق اليوم الأحد

لوائح فيفا تهدد صفقة انتقال تريزيجيه إلى الأهلي

منوعات

المزيد

باليساديس أكبرها، خرائط لحرائق لوس أنجلوس وامتدادها تكشف فداحة الوضع

تلميذ تونسي فى المرحلة الإعدادية يلقى قنبلة مولوتوف على مدرسته

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«والنجم والشجر يسجدان»، محمد سيد طنطاوي يوضح اختلاف العلماء في معنى النجم

كصيام الدهر، الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بانتهاء  المشاكل الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية