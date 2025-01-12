قاتل زوجته يجري محاكاة لطريقة تنفيذ الجريمة في الإسكندرية

اصطحب فريق من رجال المباحث الإسكندرية والنيابة، المتهم بقتل زوجته إلى مسرح الجريمة لإجراء محاكاة لطريقة تنفيذ الجريمة.

حبس قاتل زوجته فى الإسكندرية

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا والتصريح بدفن الجثة وتسليم الجثمان الى أسرة المجنى عليها.



تلقى مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من عاطل، بقيامه بقتل زوجته خنقا بسبب خلافات زوجية بينهما.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن الى مكان البلاغ، وتبين بالفحص تبين وجود جثة ربة منزل، مسجاة بأرضية الشقة سكنها فى منطقة الزوايدة بريف المنتزه، ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين وجود سحجات وتورم بمنطقة الرقبة.

وبسؤال الزوج المتهم عاطل، قرر بنشوب مشاجرة بينه وبين وزوجته "ا.م.م" ربة منزل،

والقى رجال المباحث، القبض على المتهم وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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