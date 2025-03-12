معارك وغزوات، غزوة خيبر وطرد اليهود من آخر معاقلهم بالجزيرة العربية

غزوة خيبر، يواصل القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، تقديم سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

وفي التقرير التالي، نتناول غزوة خيبر، وطرد اليهود من آخر معقل لهم بالجزيرة العربية.

غزوة خيبر

حدثت غزوة خيبر في شهر المحرم بالسنة السابعة من الهجرة، بين المسلمين ويهود خيبر؛ بسبب أن اليهود - كعادتهم - نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتآمر مع كفار قريش وعقد حلف يقضي بإخراج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من شمال الجزيرة إلى جنوبها، وإضافةً إلى ذلك، دورهم في تجميع الأحزاب على المسلمين، والتأثير على يهود بني قريظة للغدر وخيانة عهدهم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقيامهم بوضع خطة للقضاء على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان لا بُد من التخلّص من يهود خيبر؛ لأنهم أساس الشر.

غزوة خيبر

مدينة خيبر

وتعتبر مدينة خيبر منطقة ذات حصون ومزارع كبيرة، تقع في شمال المدينة المنورة، سُكانها من اليهود، وكانت تُعتبر آخر معقل لهم في الجزيرة العربية.

أحداث غزوة خيبر

زحف جيش المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدًا خيبر ونزل عليهم ليلًا، وفي الصباح خرج أهل خيبر من حصونهم إلى مزارعهم، فرأوا الجيشَ فعادوا فزعين وقالوا: محمدٌ والخميسُ (أي: الجيش)، وأغلقوا بابَ الحصون عليهم، وكانت خيبر عبارة عن مدينة ذات حصون كثيرة مُحكَمة، فيها الزَّاد والشراب؛ منها حصن ناعم والعَمُوس والصَّعب والوَطيح والسُّلالم.

مبارزات الصحابة مع اليهود وفتح خيبر

وبدأت مبارزات بين نفر من اليهود وعدد من الصحابة، اشتهر منها؛ مبارزة علي بن أبي طالب مع مَرْحَب اليهودي، فقَتَله عليٌّ رضي الله عنه، وكذلك مبارزة الزبير مع ياسر أخي مَرحب فقَتَله الزبيرُ رضي الله عنه، وقاد حملة عمر بن الخطاب فرجع ولم يكن على يديه فتح، ثمَّ أبو بكر أيضًا، ثمَّ قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: «لأعطين الرايةَ غدًا رجلًا يحبُّ اللهَ ورسوله ويحبُّه الله ورسولُه»؛ فأعطاها عليًّا، وكان به رمد فتَفل عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرئ، ثمَّ حمل على اليهود وقاتل حتى فتَح الحصنَ، وهو حصن السلالم لمرحب وأخيه، وأتَمَّ الله فتحَ خيبر لنبيِّه، وكان فتحًا مبينًا، وفيه اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيَّةَ بنت حُيي بن أخطب وتزوَّجها. وقد وزَّع رسول الله صلى الله عليه الصلاة وسلم المغانمَ على المسلمين، وأبقى أهلَ خيبر فيها يَزرعونها ولهم النِّصف على أن يُخرجهم المسلمون منها متى شاؤوا.

قصة تآمر اليهود لقتل النبي بالشاة المسممة

ويروى أنه بعد انتصار المسلمين، أهدت امرأة يهودية تدعى زينب - وهي زوجة سلام بن مشكم - رسولَ الله شاة مَصليَّة، وضعَت فيها السمَّ، فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم مضغة فلم يسغها وقال: ((إنَّ هذه الشاة تُخبِرني أنَّها مسمومة))، ولفظها، وأكَل منها بشر بن البراء بن معرور فمات.

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