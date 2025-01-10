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رياضة

قبل لقاء ستاد أبيدجان، ماذا فعل الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم خارج ملعبه؟

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري، غدا السبت، علي ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”؛ في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، قد وصلت إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان مساء أمس الخميس استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان في خامس جولات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ماذا فعل الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم خارج ملعبه؟ 

وخلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، خاض النادي الأهلي 3 لقاءات خارج ملعبه بواقع مباراة في الدوري التمهيدي ولقاءان في دور المجموعات. 

وافتتح النادي الأهلي مشواره في البطولة خارج ملعبه بلقاء جورماهيا الكيني وفاز حينها بثلاثية نظيفة. 

أما ثاني مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، فكانت أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث تعادل سلبيا بدون أهداف. 

وفي ثالث لقاءاته واجه شباب بلوزداد الجزائري وخسر بهدف دون رد. 

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وستاد أبيدجان في السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من؛ الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد وستاد أبيدجان. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان 

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي وستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار 

وضمت  قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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