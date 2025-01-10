تفاصيل مؤتمر كولر والشناوي استعدادا لمباراة استاد أبيدجان.. السويسري يعدد صعوبات موقعة كوت ديفوار.. وحارس الأحمر يؤكد احترام الأهلي لمنافسيه

حضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق، اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدا السبت بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

من جانبه، قال مارسيل كولر إن الفريق استعد جيدا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا السبت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «استعدينا جيدا للمباراة، ونعلم أنها مواجهة صعبة أمام منافس قوي يرغب في الفوز على أرضه ووسط جماهيره، ولكننا نسعى لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط رغم صعوبة المهمة».

وأضاف: «الأجواء في أبيدجان مختلفة، وقد لاحظنا ارتفاع درجات الحرارة.. والملعب جيد وسعداء بالأجواء هنا وهدفنا الفوز فقط».

وأكمل: «المجموعة صعبة، والأهلي يعاني من إصابات عديدة، ولكن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر الواقع، ويعتمد على كل المتواجدين في القائمة».

أضاف: «لدينا لاعبون أصحاب خبرات في التعامل مع مختلف المواقف الصعبة التي تظهر المعدن الحقيقي للاعبي الفريق».

وقال: «أجهز اللاعبين للعمل على تحقيق الفوز، وهدفنا الثلاث نقاط وفريق استاد أبيدجان قوي، ونجح في تسجيل هدفين بمباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة».

محمد الشناوي يتحدث عن صعوبة مواجهة ستاد ابيدجان

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن فريق استاد أبيدجان الإيفواري منافس قوي ومميز، ولديه عناصر قوية في مختلف المراكز.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: «نستعد جيدا للمباراة، وقد تعودنا في النادي الأهلي على احترام كل المنافسين والفرق التي نلتقي بها في مختلف البطولات».

وقال الشناوي: «الجهاز الفني يجهز جيدا للمباراة مع اللاعبين، ونعمل على تقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء».



وأضاف: «نغلق صفحة أي مباراة، وننتقل بتركيزنا إلى المباراة القادمة فقط، ومواجهة استاد أبيدجان مهمة في مشوارنا بالبطولة.. هدفنا التأهل في الصدارة ولدينا مباراتان، لكن تركيزنا الأساسي على مواجهة الغد».

وأضاف: «الدوري الإيفواري يشهد منافسات قوية والملاعب جيدة، واستضافت بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ فترة قريبة، والمنتخب الإيفواري واحد من أقوى منتخبات القارة، ولديه محترفون في أفضل دوريات العالم».

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