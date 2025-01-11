الأهلي vs ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا، مباراة صعبة لـ كولر خارج الديار، الفوز يعزز من فرص تأهل بطل القارة السمراء، وتاريخ المواجهات ترجح كفة القلعة الحمراء

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، لمواجهة مرتقبة وهامة أمام منافسه ستاد أبيدجان الإيفواري مساء اليوم السبت على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وتكمن أهمية المباراة في أنها تعزز بشكل كبير من تأهل الأهلي إلى المراحل التالية من البطولة حال فوزه على ستاد أبيدجان.

ماذا فعل الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم خارج ملعبه؟

وخلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، خاض النادي الأهلي 3 لقاءات خارج ملعبه بواقع مباراة في الدوري التمهيدي ولقاءان في دور المجموعات.

وافتتح النادي الأهلي مشواره في البطولة خارج ملعبه بلقاء جورماهيا الكيني وفاز حينها بثلاثية نظيفة.

أما ثاني مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، فكانت أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث تعادل سلبيا بدون أهداف.

وفي ثالث لقاءاته واجه شباب بلوزداد الجزائري وخسر بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز أمام ستاد أبيدجان؛ لتعزيز فرصه في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويتأخر الأهلي بنقطة واحدة عن المتصدر أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا.. كالتالي:

1- أورلاندو (جنوب أفريقيا) – 8 نقاط.

2- الأهلى (مصر) – 7 نقاط.

3- شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

4- ستاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.

تاريخ مواجهات الأهلي وستاد أبيدجان

ولم يلتق النادي الأهلي مع فريق ستاد أبيدجان طوال تاريخ المسابقات الإفريقية، إلا في لقاء وحيد جمع بينهما في الجولة الأولي من النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 4-2.

القيمة التسويقية لـ الأهلي وستاد أبيدجان

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن القيمة السوقية للنادي الأهلي تبلغ القيمة نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق ستاد أبيدجان الإيفواري 275 ألف يورو.

تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الإيفوارية

والتقى النادي الأهلي سابقا مع الأندية الإيفوارية في 21 لقاءً، تمكن المارد الأحمر حينها من تحقيق 11 انتصارا وتعادل في 4 مباريات وسقط في فخ الهزيمة في 6 مواجهات.

ونجح الأهلي في هز شباك الأندية الإيفوارية بـ 28 هدفًا، بينما تلقت شباكه 20 هدفا.

ويعد فريق أسيك أبيدجان، ضحية النادي الأهلي المفضلة، حيث تلقى الهزيمة من القلعة الحمراء في 5 مباريات من إجمالي 10 لقاءات، والجدير بالذكر، أن النادي ذاته هو أكثر الأندية الإيفوارية تحقيقا للفوز على الأهلي برصيد 3 لقاءات.

وكان أكبر انتصار نجح الأهلي في تحقيقه على حساب الأندية الإيفوارية أمام فريق ستاد أبيدجان في النسخة الحالية وفاز الأهلي بنتيجة 4-2، بينما أكبر هزائم الأحمر الذي تلاقها كانت أمام فريق أفريكا سبورت في الدور ذاته، من بطولة أبطال الكؤوس عام 1992، بنتيجة 3-0.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من؛ الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد وستاد أبيدجان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي وستاد أبيدجان.

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