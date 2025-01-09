مكثت في مخبئها لأشهر، القبض على زعيمة المعارضة الفنزويلية بعد ساعات من انضمامها للاحتجاجات

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن السلطات الفنزويلية، اعتقلت اليوم الخميس، زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بينما كانت تغادر مظاهرة مناهضة للحكومة.

القبض على زعيمة المعارضة الفنزويلية

وخرجت ماتشادو في وقت سابق من يوم الخميس لتظهر مرة أخرى في الأماكن العامة بعد أشهر من الاختباء، كجزء من محاولة أخيرة لمنع الرئيس نيكولاس مادورو من أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة.

وقال فريق الصحافة التابع لماتشادو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "إن قوات الأمن اعترضت بعنف الموكب أثناء مغادرته شرق كاراكاس".

تطورات الأوضاع في فنزويلا

وصرخت ماتشادو في بضع مئات من المحتجين من أعلى شاحنة في العاصمة قبل لحظات من اعتقالها: "أرادوا منا أن نقاتل بعضنا البعض لكن فنزويلا متحدة، نحن لسنا خائفين".

وجاءت الاحتجاجات التي دعت إليها ماتشادو قبل يوم واحد من الموعد المقرر لتنصيب مادورو في الجمعية الوطنية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

وكان الإقبال على احتجاجات يوم الخميس ضئيلا نسبيا حيث تم نشر شرطة مكافحة الشغب بكثافة.

يذكر أن ماتشادو لم تظهر علنا منذ ظهورها المفاجئ في آخر مظاهرة كبرى للمعارضة في أغسطس 2024.

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