الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

رئيس فنزويلا يتهم عسكريا أرجنتينيا بمحاولة اغتيال نائبته

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

 اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العسكري الأرجنتيني ناويل غالو الذي اعتقل في فنزويلا بالتخطيط لاغتيال نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز.

 

محاولة اغتيال نائبة رئيس فنزويلا

 وأضاف مادورو خلال اجتماع مع مسؤولي الحكومة."لقد جاءوا من الجنوب الأمريكي بخطط محددة لمحاولة اغتيال نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز. لقد كذبوا بأنه جاء إلى هنا من أجل شخص مقرب له.. حكومة الأرجنتين متورطة بشكل مباشر في خطط عنيفة لتقويض السلام في فنزويلا"، بحسب "سبوتنيك".

وأوضح مادرو أن غالو "الأرجنيتي" دخل الأراضي في الـ8 من ديسمبر 2024، قادمًا من كولومبيا بمزاعم زيارة عائلته.

وقال الرئيس مادورو، إن غالو هو واحد من 125 مرتزقًا، من 15 دولة، تم القبض عليهم في فنزويلا في السنوات الأخيرة وإنهم جميعًا "قدِموا لتنفيذ أنشطة إرهابية".

الأرجنتين تطالب اتخاذ إجراءات ضد كاراكاس

وكانت السلطات الأرجنتينية، طلبت في وقت سابق من اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان اتخاذ إجراءات ضد كاراكاس.

وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو موخرًا اعتقال 125 أجنبيًّا، بينهم إسرائيلي، للاشتباه في عملهم كمرتزقة للولايات المتحدة، وبتهمة التخطيط لانقلاب في البلاد.

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