انتحار سويسري محتجز بتهمة التجسس في سجن بإيران

أعلن الرئيس العام لدائرة العدل بمحافظة سمنان الإيرانية، محمد صادق أكبري، اليوم الخميس، أن المواطن السويسري الذي كان معتقلا بجرم التجسس، انتحر في السجن في سمنان.

انتحار سجين سويسري في إيران



وقال المسؤول الإيراني أن "مواطنا سويسريا كان يحتفظ به في السجن بسمنان قد انتحر صباح اليوم، وكان هذا المواطن السويسري قد اعتقل على يد الأجهزة الأمنية بجرم التجسس، وتتوافر وثائق ومستندات ذلك وكان ملفه قيد الدراسة والبت".



وأضاف صادق أكبري: "إن هذا المواطن السويسري كان موجودا في جناح مع سجين آخر في سجن سمنان، اذ يطلب صباح اليوم من السجين الذي معه لإعداد أغذية له من مقصف السجن"، مشيرا إلي أن "هذا السجين استغل الفترة الزمنية التي بقي لوحده في الجناح وانتحر".

وأزضح أكبري أن "مسؤولي السجن تدخلوا على الفور لإنقاذه لكن المحاولات لإنقاذة لم تنجح"، مؤكدا أنه "تم فحص جميع قرائن ومستندات مكان تواجد هذا الشخص، وأن الانتحار بات مؤكدا وفقا للمستندات".

يُذكر أن سويسرا تتولى رعاية مصالح الولايات المتحدة منذ أن قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في أعقاب الاستيلاء على السفارة الأمريكية وأزمة الرهائن عام 1979.

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