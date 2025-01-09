الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حذف 315 واقعة بالقضية، المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض طلبا لـ نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلنت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، في بيان لها اليوم الخميس، رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحذف عشرات الوقائع المتعلقة بالتغطية الإعلامية في موقع "والا" ضمن ملف 4000.

المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إلغاء وقائع في "ملف 4000"


وقالت هيئة القضاة في إسرائيل إنها لا تقبل ادعاء الدفاع بأن رئيس الوزراء لم يكن على علم بجزء كبير من 315 واقعة مذكورة في لائحة الاتهام.

وبالنسبة للمجموعة الثانية من الحالات التي تتضمن توجهات من مقربين والتي اعترض عليها نتنياهو، رفض القضاة مزاعم الدفاع وأكدوا أن لائحة الاتهام تتضمن العنصر النفسي المطلوب قانونيا.

تأجيل محاكمة نتنياهو 

ويذكر أن المحكمة المركزية في تل أبيب استجابت الأسبوع الماضي لطلب نتنياهو تأجيل شهادته في قضايا "الآلاف" لمدة أسبوعين بسبب حالته الصحية (بعد خضوعه لعملية استئصال البروستات).

وبناء على ذلك تأجلت الجلسات التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.

ورغم أن القضاة أكدوا في قرارهم ضرورة سماع شهادة واحدة على الأقل من شهود الدفاع خلال جلسات الأسبوع المقبل، أعلن محامي نتنياهو قبل يومين أنه لن يكون بالإمكان تقديم أي شاهد آخر من طرف الدفاع خلال هذه الجلسات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو محاكمة نتنياهو إسرائيل

مواد متعلقة

تحطيم تمثال نتنياهو، رسالة دعم من ناشط مكسيكي لشعوب اليمن وفلسطين (فيديو)

وصفه بلفظ خارج واتهمه بتوريط أمريكا، ترامب ينشر فيديو لأستاذ جامعي يهاجم نتنياهو بسبب العرب

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يعرقل صفقة تبادل الأسرى رغم خلافات حكومة اليمين المتطرف
ads

الأكثر قراءة

"علقة ساخنة" لناشئ الزمالك من عامل غرفة الملابس لتقليده احتفال إمام عاشور

حرائق لوس أنجلوس المرعبة تتصدر التريند، والنشطاء: ترامب هدد الشرق الأوسط بالجحيم فأصابته اللعنة

تعطل مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة

قرار قضائي بشأن استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

الموتور سقط في الترعة، 20 صورة ترصد رفع سيارة من أعلى معدية عثمان بشبرا الخيمة

منوعات

المزيد

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

بديل الثانوية العامة.. مواد الصف الثاني الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل رأى رسول الله جبريل على هيئته؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقته بالتبذير والإسراف في الإنفاق

ما حكم تنظيم عمليات جمع الدم وتخزينه؟ وما ضوابط ذلك؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية