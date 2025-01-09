حذف 315 واقعة بالقضية، المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض طلبا لـ نتنياهو

أعلنت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، في بيان لها اليوم الخميس، رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحذف عشرات الوقائع المتعلقة بالتغطية الإعلامية في موقع "والا" ضمن ملف 4000.

المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إلغاء وقائع في "ملف 4000"



وقالت هيئة القضاة في إسرائيل إنها لا تقبل ادعاء الدفاع بأن رئيس الوزراء لم يكن على علم بجزء كبير من 315 واقعة مذكورة في لائحة الاتهام.

وبالنسبة للمجموعة الثانية من الحالات التي تتضمن توجهات من مقربين والتي اعترض عليها نتنياهو، رفض القضاة مزاعم الدفاع وأكدوا أن لائحة الاتهام تتضمن العنصر النفسي المطلوب قانونيا.

تأجيل محاكمة نتنياهو

ويذكر أن المحكمة المركزية في تل أبيب استجابت الأسبوع الماضي لطلب نتنياهو تأجيل شهادته في قضايا "الآلاف" لمدة أسبوعين بسبب حالته الصحية (بعد خضوعه لعملية استئصال البروستات).

وبناء على ذلك تأجلت الجلسات التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.

ورغم أن القضاة أكدوا في قرارهم ضرورة سماع شهادة واحدة على الأقل من شهود الدفاع خلال جلسات الأسبوع المقبل، أعلن محامي نتنياهو قبل يومين أنه لن يكون بالإمكان تقديم أي شاهد آخر من طرف الدفاع خلال هذه الجلسات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.