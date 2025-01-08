الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

وصفه بلفظ خارج واتهمه بتوريط أمريكا، ترامب ينشر فيديو لأستاذ جامعي يهاجم نتنياهو بسبب العرب

نتنياهو وترامب، فيتو
نتنياهو وترامب، فيتو

في خطة أثارت العديد من علامات الاستفهام، نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقطع فيديو على حسابه في منصة Truth Social التي يمتلكها، لأستاذ جامعي يصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “ابن عاهرة مظلم”، متهما أياه بأنه “مهووس” في محاولته دفع أمريكا إلى الحرب مع إيران.

ترامب يشارك مقطع فيديو لأستاذ جامعي يسب نتنياهو

شارك دونالد ترامب مقتطفًا من محاضرة ألقاها جيفري ساكس، أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا، تحدث فيه عن ذريعة الغزو الأمريكي للعراق وإسقاط نظام صدام حسين، وكيف كانت الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت تحاول إيجاد طريقة لبيع “الحرب الزائفة” للمواطنين.

 

“من أين جاءت هذه الحرب؟” تساءل ساكس، بلاغيًا، في خطاب شكل هجومًا على إدارة أوباما، “هل تعلم؟ إنه لأمر مدهش حقًا، لقد جاءت هذه الحرب من نتنياهو، في الواقع”.

جيفري ساكس يتهم نتنياهو بجر أمريكا لحرب العراق وإسقاط صدام

وأضاف أستاذ الاقتصاد الشهير جيفري ساكس: “منذ عام 1995، كان نتنياهو يتبنى نظرية مفادها أن الطريقة الوحيدة للتخلص من حماس وحزب الله هي إسقاط الحكومات التي تدعمهما، أي العراق وسوريا وإيران”.

وتابع “هذا الرجل -نتنياهو- شخص مهووس، ولا يزال يحاول إقناع أمريكا بمحاربة إيران حتى يومنا هذا، هذا الأسبوع. إنه ابن عاهرة عميق ومظلم، آسف أن أخبرك بذلك”.

واختتم ساكس حديثه قائلًا: “لقد أدخلنا في حروب لا نهاية لها، وبسبب قوة كل هذا في السياسة الأمريكية، فقد حقق هدفه”.

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