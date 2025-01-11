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دين ودنيا

ظل ذي ثلاث شعب، بلاغة القرآن الكريم في وصف كثافة دخان جهنم

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

كشف الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة المرسلات، عن بلاغة القرآن الكريم في وصف الدخان الذي يخرج من لهب جهنم، موضحا مدى تقريع وتخويف المشركين من مصيرهم.

سورة المرسلات الآية 30

قال تعالى: «انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ».

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. [ المرسلات: 30]
سورة المرسلات الآية 30


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 30 من سورة المرسلات

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله: «انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ». بدل مما قبله، وأعيد فعل «انْطَلِقُوا». على سبيل التوكيد، لقصد الزيادة في تقريعهم وتوبيخهم، والمراد بالظل: دخان جهنم، وسمى بذلك لشدة كثافته، أي: انطلقوا- أيها المشركون- إلى ظل من دخان جهنم الذي يتصاعد من وقودها.


وصف القرآن لدخان جهنم

وأكمل الشيخ طنطاوي: ثم يتفرق بعد ذلك إلى ثلاث شعب، شأن الدخان العظيم عند ما يرتفع، وسمى هذا الدخان العظيم الخانق بالظل، على سبيل التهكم بهم، إذ هم في هذه الحالة يكونون في حاجة شديدة إلى ظل يأوون إلى برده.

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من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

 الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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