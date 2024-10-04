لماذا شبه الله شرر نار جهنم بالجمال الصفراء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

نار جهنم، أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة المرسلات، تشبيه الله عز وجل لشرر النار بالجمال الصفراء، كما بيَّن سبب هذا التشبيه.



سورة المرسلات الآية 33

قال تعالى: «كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ».

سورة المرسلات الآية 33



تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 33 من سورة المرسلات

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله- تعالى-: «كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ» وصف آخر للشرر، أي: كأن هذا الشرر في هيئته ولونه وسرعة حركته.. جمال لونها أصفر، واختير اللون الأصفر للجمال، لأن شرر النار عند ما يشتد اشتعالها يكون مائلا إلى الصفرة، وقيل المراد بالصفر هنا: السواد، لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة، فأنت ترى أن الله- تعالى- قد شبه الشرر الذي ينفصل عن النار في عظمته وضخامته بالقصر، وهو البناء العالي المرتفع، وشبهه- أيضا- حين يأخذ في الارتفاع والتفرق بالجمال الصفر، في هيئتها ولونها وسرعة حركتها، وتزاحمها.



ترويع الكافرين

وأضاف الشيخ طنطاوي: والمقصود بهذا التشبيه: زيادة الترويع والتهويل، فإن هؤلاء الكافرين لما كذبوا بالحساب والجزاء، وصف الله- تعالى- لهم نار الآخرة بتلك الصفات المرعبة، لعلهم يقلعون عن شركهم، لا سيما وأنهم يرون النار في دنياهم، ويرون شررها حين يتطاير، وإن كان الفرق شاسعا بين نار الدنيا ونار الآخرة.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968، ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.