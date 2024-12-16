سورة «المرسلات» هي السورة السابعة والسبعون في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول فهي السورة الثالثة والثلاثون، وقد كان نزولها بعد سورة «الهمزة»، وقبل سورة «ق» وسورة المرسلات من السور المكية الخالصة، وعدد آياتها: خمسون آية، كما أنّ سورة المرسلات تعدّ إحدى السور التي كانت سببا في مشيب رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة المرسلات وفضلها والأحاديث التي وردت فيها..





أسماء سورة المرسلات

برغم أن سورة المرسلات لم يذكرها صاحب «الإتقان» في عداد السور ذات أكثر من اسم إلا أنه في كتاب «الإتقان»عن «كتاب ابن الضّريس» عن ابن عباس أنها وردت في عداد السور التي نزلت بمكّة وكذلك في كتاب «دلائل النّبوّة» للبيهقي عن عكرمة والحسن [التحرير والتنوير:29/418](م) كما عر قف عن سورة المرسلات العديد من اأسماء نوردها فيما يلي:

الاسم الأول: «سورة المرسلات»، اشتهرت في المصاحف باسم «المرسلات» وكذلك في التّفاسير وفي «صحيح البخاريّ».

وروى أبو داود عن ابن مسعودٍ «كان النّبي صلّى الله عليه وسلّم يقرأ النّظائر السّورتين في ركعةٍ الرّحمن والنّجم في ركعةٍ، واقتربت والحاقّة في ركعةٍ» ثمّ قال: «و{عمّ يتساءلون} والمرسلات في ركعةٍ»

فجعل هذه الألفاظ بدلًا من قوله: السّورتين وسمّاها المرسلات بدون واو القسم لأنّ الواو الّتي في كلامه واو العطف مثل أخواتها في كلامه.

الاسم الثانى: سورة (والمرسلات) بواو القسم، وردت كذلك في الكثير من كتب التفسير.

الاسم الثالث: سورة (والمرسلات عرفا) وهذه التسميةٌ لم ترد صريحةٌ عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم بأن يضاف لفظ سورةٍ إلى جملتها الأولى. بل ورد ذكرها في زمن الصحابة لما روي عن عبيد اللّه، عن ابن عبّاسٍ: أنّ أمّ الفضل سمعته يقرأ: "والمرسلات عرفًا"، فقالت: يا بنيّ، ذكّرتني بقراءتك هذه السّورة، أنّها لآخر ما سمعت من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقرأ بها في المغرب.أخرجاه في الصّحيحين، من طريق مالكٍ، به). [تفسير القرآن العظيم:8/296](م)

الاسم الرابع: سورة العرف، ذكر الخفاجيّ وسعد اللّه الشّهير بسعدي في «حاشيتيهما» على البيضاويّ أنّها تسمّى «سورة العرف» ولم يسنداه،[التحرير والتنوير:29/417-418](م)

سورة المرسلات هل هي مكية أم مدنية

ذكر المفسرون أن سورة المرسلات مكية في قول الحسن وعكرمة وعطا وجابر، قال قتادة: إلا آية منها، وهي قوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ فإنها مدنية.

سبب نزول سورة المرسلات

تجدر الإشارة إلى أنّه لم يرد في كتب التفسير وعلوم القرآن المَعنية بأسباب النزول ذكر سبب خاص ومباشر لنزول سورة المرسلات، والذي ورد في كتب التفسير في نزولها الإشارة إلى أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كان قد اجتمع مع أصحابه -رضي الله عنهم- في غار بمنى، فأنزل الله -تعالى- عليه حينئذ سورة المرسلات، وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- حيث قال: (بيْنَما نَحْنُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في غَارٍ بمِنًى، إذْ نَزَلَ عليه: (والمُرْسَلَاتِ) وإنَّه لَيَتْلُوهَا، وإنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِن فِيهِ، وإنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بهَا).

سبب تسمية سورة المرسلات بهذا الاسم

سبب تسمية سورة المرسلات بهذا الاسم فذلك لأنّ الله -تعالى- قد افتتحها بالقَسَم بالمرسلات، والتي تعني رياح العذاب المتتابعة كتتابع شعر الفرس أو عرفه

فضائل سورة المرسلات



1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".



2- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.



3- أنها من السور التي شيَّبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:عن أبي بكر الصديق: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ما شيّبك؟ قال: "سورة هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون إذا الشمس كوّرت".

أسماء سورة المرسلات وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

أحاديث صحيحة في فضل سورة المرسلات



أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزلت عليه: «والمرسلات»، فإنه ليتلوها، وإنى لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها..

وعن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: إن أم الفضل- امرأة العباس- سمعته يقرأ «والمرسلات عرفا»، فقالت: يا بنى- ذكرتني بقراءتك هذه السورة. إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.





موضوعات سورة المرسلات



1- القَسَمُ على وُقوعِ القيامةِ، وأنَّه آتٍ لا شَكَّ فيه، وذِكرُ بعضِ أهوالِ يومِ القيامةِ.

2- الاستِدلالُ على وُقوعِ البَعثِ، وذِكرُ بعضِ مَظاهِرِ قُدرةِ اللهِ تعالى: من خَلْقِ الإنسانِ والأرضِ والجبالِ.

3- وعيدُ المكذِّبين، ووصْفُ عذابِهم في الآخِرةِ.

4- وصْفُ نعيمِ المتَّقينَ، وحُسنِ عاقبتِهم، وأنواعِ كرامتِهم.

5- التَّعجيبُ مِن أحوالِ الكافِرين، وشِدَّةِ عِنادِهم وتعنُّتِهم.





مقاصد سورة المرسلات





وسورة المرسلات زاخرة بالحديث عن أهوال يوم القيامة، وعن أحوال المكذبين في هذا اليوم، وعن مظاهر قدرة الله-تبارك وتعالى- وعن حسن عاقبة المتقين.

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