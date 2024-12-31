صحة الشرقية تحتفل بتفوق مستشفى الصدر في مسابقة العناية المركزة

اختتم الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، المسابقة الأولى للعنايات المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بـمحافظة الشرقية، لتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، والتي نظمها اللجنة العلمية بالتنسيق مع إدارة التدريب وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

تكليف الدكتور محمد نور الدين برئاسة لجنة التحكيم

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ان ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات وكيل وزارة الصحة بالشرقية والذي كلف الدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة العلمية العلمية بالمديرية بتنفيذ العديد من المسابقات العلمية، وضرورة تحقيق التميز التنافسي وتبادل الخبرات بين الفرق الطبية بـمستشفيات الصحة بالمحافظة، لما لها من أهمية كبيرة في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين والارتقاء بمستواها.

أهمية بذل الجهد فى البحث العلمى

وأكد جميعة خلال كلمته بالمسابقة الأولى أهمية بذل المزيد من الجهد في مجال البحث العلمي والتدريب المهني، وتنمية روح المنافسة الشريفة بين الفرق الطبية بمستشفيات محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أهمية المرور اليومي المكثف على كل حالة مرضية بالعناية المركزة ومراجعة الملف الطبي لها من خلال الطبيب المعالج والصيدلة الإكلينيكية، والتسليم والتسلم لكل حالة وفقًا لمعايير الجودة، هذا بالإضافة إلى مناقشة الحالات التعليمية داخل الأقسام الطبية بكل مستشفى وبين المستشفيات الأخرى.

فوز الفريق الطبي بمستشفى صدر الزقازيق

وفي ختام المسابقة أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية عن فوز الفريق الطبي بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق بالمركز الأول، وفوز فريق مستشفى ديرب نجم المركزي بالمركز الثاني، مسلمًا فريق الصدر كأس المركز الأول للمسابقة، والتي تضمنت عرض كل مستشفى لحالة مرضية في خلال ١٥ دقيقة، وتم من خلالها تقييم الأداء وفقًا لبنود التقييم، والتي منها عرض الحالة والتاريخ المرضي لها بصورة جيدة،

خطة الادارة المقترحة

وكيفية استكشاف والوصول إلى التشخيص المبدئي والتشخيص المرضي النهائي بشكل كافي، وخطة الإدارة المقترحة للتشخيص، وجودة الرعاية الصحية المقدمة للحالة، والصيدلة السريرية والتعامل مع أي مشاكل متعلقة بالأدوية وتحديد التفاعلات الدوائية ومعالجتها بصورة جيدة.

تقسيم المسابقة إلى 4 مجموعات ضمن جميع مستشفيات الشرقية

وقال أنه تم تقسيم المسابقة الأولى للعنايات المركزة إلى ٤ مراحل، ضمت جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، وقام بالتحكيم خلال مراحل المسابقة كل من الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة بالمديرية،

المشاركين فى لجتى التحكيم

فضلا عن الدكتور عبدالمنعم الشامي والدكتور مصطفى معاذ أستاذ الأمراض المعدية والكبد والجهاز الهضمي، والدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة العلمية، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور وائل حلمي المشرف على العنايات، والدكتور محمود رمضان استشاري القلب، والدكتورة شريهان عادل رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية، والدكتورة ولاء عبيد من الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية.

وكيل وزارة الصحة يقدم الشكر للمشاركين

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر في نهاية المسابقة لفريق مستشفى الصدر ولجميع الفرق الطبية بالمستشفيات المشاركة، مؤكدًا بأنهم جميعًا فائزين من خلال تبادل الخبرات والاستفادة العلمية والعملية للفرق الطبية بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى والمواطنين، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بأقسام الرعايات المركزة بالمحافظة، مقدرًا جهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى، ومتمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والتوفيق والنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.