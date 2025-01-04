صحة الشرقية: دعم الخدمات الطبية بـ 31 جهاز أشعة خلال 2024

قال الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم دعم الخدمات الطبية في المحافظة بـ 31 جهاز أشعة خلال 2024.

ومن جهته ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود الدولة الحثيثة والمتواصلة لدعم القطاع الصحي المحافظة ورفع كفاءة المنشآت الطبية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى مؤكدًا على إهتمام الدولة بجميع القطاعات لإرساء قواعد التنمية وتغير شكل الحياة وإرتقاء بجودتها ليستفيد منها المواطن.

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ان الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية أوضح أنه خلال عام ٢٠٢٤ تم دعم المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، بعدد ٣١ جهاز أشعة، بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ٥٠ مليون جنيه،وذلك منهم جهاز أشعة مقطعية، و١٠ أجهزة أشعة تليفزيونية، وعدد ٩ أجهزة DR أحدث وحدة ديجيتال للأشعة الرقمية، و٥ أجهزة C-ARM، وعدد ٤ أجهزة أشعة عادية، وعدد ٢ جهاز ماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتم توزيعهم على المستشفيات بالمحافظة، وتم تركيب الأجهزة وتشغيلها لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفيات الصحة بالمحافظة والبالغ عددها ٢٥ مستشفى شهدت طفرة غيرة مسبوقة خلال الآونة الأخيرة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات والأقسام الطبية بالمحافظة، لافتًا أن أقسام الأشعة حاليًا تضم بعد هذا الدعم ١٣ جهاز DR، و٢٣ جهاز CR، و٤ أجهزة ماموجرام للكشف عن سرطان الثدي،

48 جهاز اشعة عادسة و18 مقطعية

بالاضافة الى ٤٨ جهاز أشعة عادية، وتم زيادة عدد أجهزة الاشعة المقطعية الي ١٨ بعد أن كانت ٣، كما تضم أحدث أجهزة أشعة الـ C-ARM والبالغ عددهم ٢٩ جهاز، هذا بالإضافة إلى جهاز قسطرة، و٥٣ جهاز أشعة تليفزيونية، و٥٥ جهاز أشعة متنقل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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