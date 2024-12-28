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صحة الشرقية تشارك في اليوم العلمي للملتقي العربي للسكر بالقاهرة

صحة الشرقية, فيتو
صحة الشرقية, فيتو

شاركت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، تحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في فعاليات اليوم العلمي للملتقى العربي للسكر، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات بفندق نوفوتيل المطار بالقاهرة، بدعوة من رئيس الملتقى الدكتور عباس عرابي أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق وكلية الطب بالسويس،

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وفد مشارك من صحة الشرقية 

 وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية قد كلف  الدكتورة نسمة عطية مسئول التسويق، بالتنسيق مع الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بالمشاركة بوفد من صحة الشرقية يضم نخبة من الأطباء والصيادلة والمختصين بمختلف مستشفيات محافظة الشرقية في اليوم العلمي.

مواكبة آخر تطورات الأبحاث والطرق العلاجية 

وأكد الدكتور هاني جميعة على أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات، التي تسهم في رفع مستوى الكفاءة الطبية والوعي المجتمعي، حول كيفية التعامل مع مرض السكري، ومواكبة آخر مستجدات الأبحاث والطرق العلاجية المتبعة في هذا المرض، كما يأتي ذلك أيضًا في إطار سعي المديرية المستمر للاستثمار في العنصر البشري، 

تعزيز المعرفة وتطوير مهارات الكوادر الطبية 

وكذلك فى التدريب والتعليم الطبي المستمر، لتعزيز المعرفة وتطوير مهارات الكوادر الطبية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية 

وقال جميعة أن اليوم العلمي للمتلقي العربي شهد حضورًا كبيرًا من المتخصصين في مجال السكر من مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تم مناقشة أحدث البروتوكولات العلاجية والتقنيات المستخدمة في إدارة مرض السكري،

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تبادل الخبرات والأبحاث 

 بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأبحاث العلمية في هذا المجال، كما تضمن اليوم العلمي سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي قدمها نخبة من الأطباء والخبراء الدوليين.

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مديرية الشؤون الصحية محافظة الشرقية الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة رئيس الملتقى قاعة المؤتمرات بفندق نوفوتيل جامعة الزقازيق كليه الطب استاذالغدد الصماء

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