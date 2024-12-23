الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية: تطوير مستشفى منيا القمح لتقديم الخدمة الطبية بصورة أفضل

مستشفى منيا القمح
مستشفى منيا القمح

 أكد الدكتور أحمد صبرى إبراهيم القائم بعمل مدير مستشفى منيا القمح المركزى، أنه تم تطوير قسم التعقيم بالمستشفى بشراء ٢ ماكينة تبكيت بالقسم لتكون إضافة جيدة لزيادة القدرة الإنتاجية وسرعة الأداء بالقسم، كما تم التبرع بسيستم endo cut، وهذا الجهاز من أحدث الأجهزة بوحدات المناظير على مستوى محافظة الشرقية .

تطوير اداء مستشفى منياالقمح -فيتو
تطوير اداء مستشفى منياالقمح -فيتو

صحة الشرقية: تكثيف الجهود في مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض

استئصال أورام الجهاز الهضمى 

 ويتم تركيبه على جهاز Erbi الموجود فعلا بوحدة المناظير، حيث يتم استخدامه فى مناظير الفراغ الثالث والتى يتم من خلالها استئصال أورام الجهاز الهضمى سواء المعدة أو القولون، وذلك فى إطار خطه تطوير آداء المستشفى ومواكبة الطرق الحديثة في تقديم الخدمات الطبية  بناء على توجيهات الدكتورهانى مصطفى جميعه وكيل وزاره الصحة بالشرقية.

 

استئصال الأورام فى بدايتها 

 وقال صبري إنه بوجود هذا الجهاز  يتم استئصال الأورام فى بدايتها قبل أن تتطور ويضطر المريض لاستئصال أجزاء من المعدة أو القولون، كما أنه يقوم ايضًا باستئصال أورام المرئ وفي بعض أمراض الصمام السفلي للمرئ Acalasia حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمة للمرضى بالمستشفى.

مدير صحة الشرقية يتابع حالات مصابي حادث الطريق الإقليمي ببلبيس

تطوير اداء مستشفى منياالقمح -فيتو
تطوير أداء مستشفى منيا القمح -فيتو

إشراف أطباء متخصصين بالمناظير 

 يحدث ذلك تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين مشرف مناظير الجهاز الهضمي بالمديرية والدكتور محمود غنيم أستاذ الكبد ومناظير الجهاز الهضمي والدكتور أحمد جمعة الصباغ رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد صبري القائم بعمل مدير المستشفى مستشفي منيا القمح صحة الشرقية تطوير قسم التعقيم شراء 2ماكينة تبكيت اضافة جديدة لزيادة القدرة سرعة الاداء بالقسم

مواد متعلقة

مدير صحة الشرقية يتابع حالات مصابي حادث الطريق الإقليمي ببلبيس

صحة الشرقية: تكثيف الجهود في مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض

صحة الشرقية تنظم ورشة عمل للفرق الطبية بقسم المناظير بمستشفى أبو كبير

صحة الشرقية تعلن انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة
ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية

الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي

زغلول صيام يكتب: أيوه الجمهور على حق يا شناوي أنت وكهربا وإمام!

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

مدبولي يوجه بسرعة عرض حوافز ومزايا المنشآت السياحية على مجلس الوزراء

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

البحوث الفلكية: 31 يناير غرة شهر شعبان

منوعات

المزيد

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

لماذا جمع الله صفات العقاب والرحمة في آية واحدة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية