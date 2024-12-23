صحة الشرقية: تطوير مستشفى منيا القمح لتقديم الخدمة الطبية بصورة أفضل

أكد الدكتور أحمد صبرى إبراهيم القائم بعمل مدير مستشفى منيا القمح المركزى، أنه تم تطوير قسم التعقيم بالمستشفى بشراء ٢ ماكينة تبكيت بالقسم لتكون إضافة جيدة لزيادة القدرة الإنتاجية وسرعة الأداء بالقسم، كما تم التبرع بسيستم endo cut، وهذا الجهاز من أحدث الأجهزة بوحدات المناظير على مستوى محافظة الشرقية .

تطوير اداء مستشفى منياالقمح -فيتو

استئصال أورام الجهاز الهضمى

ويتم تركيبه على جهاز Erbi الموجود فعلا بوحدة المناظير، حيث يتم استخدامه فى مناظير الفراغ الثالث والتى يتم من خلالها استئصال أورام الجهاز الهضمى سواء المعدة أو القولون، وذلك فى إطار خطه تطوير آداء المستشفى ومواكبة الطرق الحديثة في تقديم الخدمات الطبية بناء على توجيهات الدكتورهانى مصطفى جميعه وكيل وزاره الصحة بالشرقية.

استئصال الأورام فى بدايتها

وقال صبري إنه بوجود هذا الجهاز يتم استئصال الأورام فى بدايتها قبل أن تتطور ويضطر المريض لاستئصال أجزاء من المعدة أو القولون، كما أنه يقوم ايضًا باستئصال أورام المرئ وفي بعض أمراض الصمام السفلي للمرئ Acalasia حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمة للمرضى بالمستشفى.

تطوير أداء مستشفى منيا القمح -فيتو

إشراف أطباء متخصصين بالمناظير

يحدث ذلك تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين مشرف مناظير الجهاز الهضمي بالمديرية والدكتور محمود غنيم أستاذ الكبد ومناظير الجهاز الهضمي والدكتور أحمد جمعة الصباغ رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى.

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