الأحد 22 ديسمبر 2024
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مدير صحة الشرقية يتابع حالات مصابي حادث الطريق الإقليمي ببلبيس

صحة الشرقية:جميعة
صحة الشرقية:جميعة يتابع مصابي تصادم تريلا مع أتوبيس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور هاني جميعه  وكيل وزارة الصحة بتوجيه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي حادث تصادم تريلا بأتوبيس ٢٦ راكبا أعلى الطريق الإقليمي أمام كارتة الصنافين اتجاه بلبيس.

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إنهاء إجراءات الدفن للحالات الوفاة 

كما كلف المحافظ بضرورة إنهاء الإجراءات وسرعة إستخراج تصريح الدفن لحالات الوفاة. 

 

الطريق الإقليمى اتجاه بلبيس و18 مصابا

ومن جانبها أشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن حادث تصادم تريلا مع أتوبيس ٢٦ راكبا أعلى الطريق الإقليمي اتجاه بلبيس أسفر عن إصابة  ١٨ حالة ووقوع حالتي وفاة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات (بلبيس المركزي والسعديين والغندور بلبيس)، حيث تنوعت الإصابات ما بين جروح قطعية، وكسور وكدمات وسحجات فيما تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة. 

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إجراء العمليات للمصابين

أكد محافظ الشرقية علي وكيل وزارة الصحة بعدم خروج المصابين إلا بعد تلقي العلاج وإجراء العمليات اللازمة، ولحين تماثلهم للشفاء متمنيا لهم الشفاء العاجل، وداعيًا المولى أن يتغمد فقيدي الحادث بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

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الطريق الاقليمى تقديم الرعاية الصحية تصادم تريلا باتوبيس 26راكب الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية كارتة الصنافين

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