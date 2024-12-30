الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمخزن الإمداد الدوائي والتموين الطبي

هاني مصطفى جميعة
هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، فيتو

 قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بالمرور على مخزن الإمداد الدوائي والتموين الطبي بالصيادين بمدينة الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل به.

صحة الشرقية تختتم فعاليات القافلة الطبية بقرية الخيس

المستشفيات العامة والمركزية 

 وأيضا خطة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وتوزيع المخزون الاستراتيجي منها على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

 

متابعة مؤشرات الأداء

 وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن وكيل الوزارة تفقد أيضا  مخزن مستلزمات الكلى، وقام بمتابعة مؤشرات أداء العمل به، وخطة ميكنة الكلى والمستلزمات الخاصة بها، كما تفقد مخازن المستلزمات الطبية، والوقائية، ومخزن أدوية الأزمات والكوارث، والاستعمال العام، والأشربة، والأقراص، والمحاليل، والخيوط.

 

مخزن أسطوانات الأكسجين 

وكذلك الألبان، والأمبولات والمخدرات، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، ومخزن أسطوانات الأكسجين، وتم التأكد من تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة جيدة وفقًا لنوعية الأصناف ووفقًا للاشتراطات الصحية المحددة للتخزين.

 

مؤشر الاستهلاك ومراجعة احتياجات المستشفيات

 كما تابع الدكتور هاني جميعة ميكنة مخازن الأدوية، ومؤشرات الاستهلاك وقام بمراجعة احتياجات المستشفيات والإدارات الصحية بمحافظة الشرقية وخطة توزيع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية عليها وفقًا للاحتياج ومؤشرات الأداء.

 

مناظرة كميات الألبان المدعمة 

 كما تفقد غرفة التبريد الذي تم دعمها مؤخرًا من الوزارة وتم التأكد من حفظ الأدوية وفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها، كما قام بمناظرة كميات الألبان المدعمة الموجودة بالمخزن من المرحلة الأولى والثانية. 

صحة الشرقية تشارك في اليوم العلمي للملتقي العربي للسكر بالقاهرة

عقد مقارنة بين الاستهلاك قبل وبعد قرار وزير الصحة 

 ووجه وكيل الوزارة مديرة إدارة الإمداد الدوائي بعمل دراسة ومقارنة بين الاستهلاك قبل وبعد قرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٨٥ لسنة ٢٠٢٤، بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم، وعرضها على وكيل الوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الامداد الدوائى التموين الطبي مدينة الزقازيق انتظام سير العمل

مواد متعلقة

صحة الشرقية تشارك في اليوم العلمي للملتقي العربي للسكر بالقاهرة

صحة الشرقية: تنفيذ ١٢٥٨ زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية

صحة الشرقية تختتم فعاليات القافلة الطبية بقرية الخيس

مدير صحة الشرقية يتابع حالات مصابي حادث الطريق الإقليمي ببلبيس
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى السويحلي الليبي

ظهور جمال مبارك وأطفاله في المول بكيس بلاستيك يثير الضجة، والنشطاء: المصريون بينسوا (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

بالأسماء، وزارة النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات بأسيوط لإنشاء مشروع محور منفلوط

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

تكليفات جديدة من السيسي لوزير الأوقاف بحضور مدبولي

لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري وسط رفض "الائتلاف" المشاركة

منوعات

المزيد

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

أسعار السمك في رأس السنة، البوري يصل لـ120 جنيها (صور)

أسعار الفاكهة في الأسواق الكبرى مع اقتراب رأس السنة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين 30-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 30-12-2024

المزيد

انفوجراف

3 ضوابط أساسية لاختيار شركة عمرة موثوقة وآمنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة محمد وفضائلها والأحاديث الواردة بشأنها

تفسير رؤية ممرضة في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية