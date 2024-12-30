وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمخزن الإمداد الدوائي والتموين الطبي

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بالمرور على مخزن الإمداد الدوائي والتموين الطبي بالصيادين بمدينة الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل به.

المستشفيات العامة والمركزية

وأيضا خطة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وتوزيع المخزون الاستراتيجي منها على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

متابعة مؤشرات الأداء

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن وكيل الوزارة تفقد أيضا مخزن مستلزمات الكلى، وقام بمتابعة مؤشرات أداء العمل به، وخطة ميكنة الكلى والمستلزمات الخاصة بها، كما تفقد مخازن المستلزمات الطبية، والوقائية، ومخزن أدوية الأزمات والكوارث، والاستعمال العام، والأشربة، والأقراص، والمحاليل، والخيوط.

مخزن أسطوانات الأكسجين

وكذلك الألبان، والأمبولات والمخدرات، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، ومخزن أسطوانات الأكسجين، وتم التأكد من تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة جيدة وفقًا لنوعية الأصناف ووفقًا للاشتراطات الصحية المحددة للتخزين.

مؤشر الاستهلاك ومراجعة احتياجات المستشفيات

كما تابع الدكتور هاني جميعة ميكنة مخازن الأدوية، ومؤشرات الاستهلاك وقام بمراجعة احتياجات المستشفيات والإدارات الصحية بمحافظة الشرقية وخطة توزيع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية عليها وفقًا للاحتياج ومؤشرات الأداء.

مناظرة كميات الألبان المدعمة

كما تفقد غرفة التبريد الذي تم دعمها مؤخرًا من الوزارة وتم التأكد من حفظ الأدوية وفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها، كما قام بمناظرة كميات الألبان المدعمة الموجودة بالمخزن من المرحلة الأولى والثانية.

عقد مقارنة بين الاستهلاك قبل وبعد قرار وزير الصحة

ووجه وكيل الوزارة مديرة إدارة الإمداد الدوائي بعمل دراسة ومقارنة بين الاستهلاك قبل وبعد قرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٨٥ لسنة ٢٠٢٤، بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم، وعرضها على وكيل الوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.