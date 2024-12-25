صحة الشرقية تختتم فعاليات القافلة الطبية بقرية الخيس

قال الدكتور هانى جميعة إنه تم اليوم الأربعاء، اختتام أعمال القافلة الطبية بقرية الخيس التابعة لمركز أبوحماد، وذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

القافلة استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمي عن صحة الشرقية، أنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الخيس، بمركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين.

التأكيد على أعمال التطهير بعيادات القافلة

وتعد القافلة الرابعة والعشرون منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة اشتملت على 11 عيادة وعش تخصصات

اشتملت القافلة على ١١عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها.

الفحوصات المعملية والكشف المبكرعن الضغط والسكر

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت الفرق الطبية بالقافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٣١٢٢ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٩ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

تقديم الخدمة لـ 57615 وتحويل 208 للمستشفيات بالقوافل

ويصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمات الطبية لهم بالقوافل ٥٧٦١٥ مريضا، وتحويل ٢٠٨ حالات للمستشفيات، خلال الـ٢٤ قافلة ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

الدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل بالشرقية

وأشار الى تقديم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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