على طريقة فيلم زهايمر، ماذا فعل بشار الأسد بأبيه قبل أن يصبح رئيسًا، تفاصيل صادمة

مع مرور الشهر الأول، على سقوط بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا في الثامن من شهر ديسمبر الماضي، وتهاوي سلطة عائلته التي حكمت سوريا نحوًا من ستة عقود، بدأ سيل المعلومات بالانتشار ليكشف عن حقبة هي من أسوأ ما مرت البلاد، طيلة تاريخها الحديث والمعاصر، بحسب المراقبين، وبحسب ما يرشح يوما بعد يوم، عن ما ارتكبته عائلة الأسد، خاصة بشار الأسد، ومن قبل أن يتم تنصيبه رئيسًا.

جرائم بشار الأسد

وفيما يشار إلى جرائم بشار الأسد، بصفته رئيسًا للبلاد، قلّما يتم الحديث عن جرائمه، بصفته شخصًا عاديًّا، ومن قبل أن يتولى منصب رئاسة الدولة السورية.

وأظهرت الحقائق التي بدأت بالتكشف بعد سقوط نظامه، أن بشار الأسد، قد ارتكب جرائم مختلفة، من قبل تنصيبه رئيسًا، بحسب ما قاله بحوار لتلفزيون "سوريا" الدكتور مفلح الزعبي، نجل رئيس وزراء سوريا الأسبق محمود الزعبي، والذي أعلن النظام عن وفاته منتحرًا، عام 2000، فيما أحاطت الشبهات بدور النظام بتصفيته، وهو ما أكده الزعبي الإبن، في حواره الذي أظهر فيه، أن بشار الأسد، ارتكب جرائم، من قبل أن يكون في سدة الحكم.



تدخّل بأدوية أبيه لزيادة حالته سوءًا

وأولى الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد، كانت بحق أبيه حافظ الذي توفي عام 2000.

وبحسب الدكتور مفلح الزعبي، فإن حافظ الأسد، بين عامي 1998 و1999، بدأت "صحته بالتراجع" وكان يعاني من "مرض عصبي وزهايمر" اضطر بعدها لتناول أدوية "من أجل التوازن النفسي" كي يقدر على "التكلم" وكي يصبح قادرًا على إدراك "ما يجري حوله".

وكشف نجل رئيس وزراء سوريا الأسبق، عن مكالمة هاتفية بين حافظ الأسد، وأبيه، سمعها عن غير قصد عندما قام برفع سماعة الهاتف في غرفة مجاورة، ليسمع حوارا يدور بين الأسد والزعبي، ظهر فيه الأسد في مرحلة متأخرة من حالته "العقلية" حيث بعدما تكلم مع رئيس وزرائه مطولًا، عن قضية ما، فاجأه بسؤاله: "مَن أنت؟" فقال له الزعبي: "سيدي، أنا محمود، أنا رئيس وزرائك!" فردّ حافظ: "مَن محمود؟" وأضاف سؤالًا آخر: "أنا لِم اتصلت بك؟ أنا أتحدث مع مَن؟".

رئيس الوزراء يتهم بشار الأسد بأدوية أبيه

وفيما حالة حافظ، مستمرة بالتراجع، أكد مفلح، أنه في تلك الأثناء التي شهدت تراجع الحالة الصحية "العقلية" للأسد الأب "تواترت أنباء" حتى إنه "سمعها" من أبيه رئيس الوزراء الأسبق، تتحدث عن أن بشار الأسد كان "يتدخل حتى بمواعيد الأدوية وطريقة إعطاء الأدوية لأبيه!"

وكشف الدكتور مفلح، أن بشار الأسد كان يتدخل بمواعيد الأدوية وطريقة إعطائها لأبيه حافظ، كان بهدف "زيادة الحالة" الصحية تدهورًا، من أجل أن "يفسَح في المجال له" في التسلط على كل تفاصيل السلطة في سوريا، ذلك أن انقطاع التواصل الهاتفي، بين رئيس وزراء سوريا الأسبق، وحافظ الأسد، وبسبب تدهور صحة الأخير، كان يمكّن بشار الأسد من التدخل الشامل في التعيينات والصفقات التي وقف بوجهها، رئيس وزراء سوريا الأسبق، كما شرح نجله.

بشار كان "يكذب حتى على أبيه"

وأكد نجل رئيس وزراء سوريا الأسبق، أنه لا يلقي بهذا الاتهام بحق بشار، بالتدخل بمواعيد وطريقة إعطاء الأدوية لأبيه، لزيادة حالته الصحية تدهورًا "من أجل الانتقام" من الرئيس الفارّ، بل لأنه "شخص لا يقول إلا الحقيقة" وأنه انتظر 24 عامًا، كي يتمكن من الظهور على وسائل الإعلام، للتحدث عما جرى.

وعلى الرغم من أن جريمة بشار الأسد، بحق أبيه، تعتبر الأكبر، وقبل أن يصبح رئيسًا، فإنه ارتكب جرائم أخرى، كالتدخل في "صفقات النفط" لمنحها لأناس قريبين منه، بحسب مفلح الزعبي.

ولفت الزعبي إلى أن بشار الأسد، كان شخصا لا يمكن التعامل معه، قائلا إنه "بدون وجود إعلام، يهدِّد دائمًا" وبأن بشار كان "يكذب حتى على أبيه".

صفقات النفط وتعيينات الوزراء

ويبرز الزعبي، الأسباب الحقيقية، للصراع بين أبيه رئيس الوزراء الأسبق، وبشار الأسد، قبل أن يتولى حكم البلاد. وقال إن قضية "النفط" و"تعيينات الوزراء" هي التي فجرت العلاقة بين الرجلين، إلى الدرجة التي أدت في النهاية إلى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، لا انتحاره، كما قال نجله.

وبحسب التفاصيل التي عرضها نجله، فإن رئيس الوزراء السوري الأسبق، قد تم اغتياله في منزله في منطقة "دمّر" بضواحي العاصمة السورية.

التخطيط للتخلص من رئيس الوزراء

وأكد الدكتور مفلح، أن ضابطًا كبيرًا زارهم "متنكِّرًا" إلى بيتهم، وأخبر والده بضرورة أن يغادر البلاد بالسرعة القصوى، قائلا لرئيس وزراء سوريا الأسبق: "بشَّار الأسد يخطط للتخلص منك! وأنصحك بالسفر ومغادرة سوريا" إلا أن الزعبي رفض المغادرة، مع أن بشار كان قد وجّه النظام السوري بأكمله، للانتقام منه، فعزلوه من رئاسة الوزراء، ثم فصلوه من قيادة حزب البعث، وتجلت أقسى أشكال الانتقام من الرجل، قبل اغتياله، بطرده من منزله الذي سبق وأعطاه إياه، حافظ الأسد!

شهر بين مقتل الزعبي ووفاة الأسد الأب

ومن الجدير بالذكر، أن إعلان نظام الأسد عن "انتحار" رئيس وزرائه عام 2000، لم يصدقه غالبية السوريين، في ذلك الوقت، ورجحوا مقتله اغتيالًا، خاصة وأن الراحل محمود الزعبي عمل رئيسا للوزراء لمدة 13 عامًا متواصلة، ويعتبر من أقوى شخصيات نظام حافظ الأسد التي أطاح بها بشار الأسد، قبل أن يبدأ مهامه رئيسًا للبلاد.

يذكر أن حافظ الأسد، مات بعد شهر واحد من مقتل رئيس وزرائه. وكان مقتل محمود الزعبي رئيس وزراء سوريا، في شهرمايو عام 2000، وجاءت وفاة حافظ الأسد، في شهر يونيو، من العام نفسه.

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