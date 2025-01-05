الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

مدير مكتب بشار يكشف دور أسماء الأسد خلال فترة حكم زوجها

بشار وزوجته، فيتو
بشار وزوجته، فيتو

كشف مدير المكتب السياسي والإعلامي بالرئاسة السورية سابقًا، كامل صقر، عن تفاصيل الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق بشار الأسد، والأسرار المحيطة بلحظات ما قبل مغادرته إلى موسكو.

 

دور أسماء الأسد خلال فترة حكم زوجها

وبحسب ما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مقابلة بُثت مساء أمس السبت مع بودكاست «بتوقيت دمشق»، التابع لقناة «العربية»، تطرق صقر إلى دور أسماء الأخرس (زوجة الأسد)، خلال فترة حكم زوجها، وقال إنها كانت بمثابة «نصف رئيس» كما يقال عنها.

 

بشار الأسد لم يكن ضعيف الشخصية

وشرح أنها «على المستوى الداخلي كان لأسماء الأسد حضور وتأثير كبير على زوجها، وبالتالي فالقدرة الكبيرة للتأثير عليه تمنحها إمكانية الولوج إلى ملفات متعددة»، لكنه استدرك: «لا أستطيع أن أجزم أنها تدخلت أو تتدخل بها، ولكن أستطيع أن أجزم أنها تستطيع أن تتدخل بها».

ومع تأكيده أن بشار «لم يكن ضعيف الشخصية»، فإنه قال إنه كان ينظر إلى «زوجته كشريكة في قيادة البلاد»، وأضاف أن هذه النظرة «منحتها حضورًا وقوة هائلتين في مختلف المجالات التي كانت تخوض فيها، يضاف إلى ذلك أنها تستطيع امتلاك حجة قوية».

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