منشط للرجال وزجاجات فودكا، أسرار من داخل مغارة ماهر الأسد (فيديو وصور)

منذ سقوط نظام بشار الأسد، تركز وسائل الإعلام العربية والأجنبية على مصير شقيقه ماهر الأسد، الرجل الأقوى فى بنية الدولة الأمنية، لما ارتكبه من جرائم برجال الفرقة الرابعة التي ارتبطت باسمه وكانت يده الغاشمة لتنفيذ أوامر الإعدام والقتل العشوائى.

جولة داخل قصر ماهر الأسد شقيق بشار

ومع هروب ماهر الأسد، وترك قصره الذي أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة له مدى السرية التى فرضت على حياة الشقيق الأصغر لـ بشار الأسد، علاوة على وجود سراديب وأنفاق أسفل القصر كافية لإقامة البشر بما يتوفر فيها من إمكانات.

قصر ماهر الأسد، فيتو

وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى الطابق السفلي لـ قصر ماهر الأسد، سلم مخفي خلف باب معدني مقفل يقود من مرآبه إلى غرف ومخازن تحت الأرض، وكان هناك مصعد سلم مزود بأزرار فضية ومقعد جلدي مبطن وزر إيقاف طوارئ أحمر، لاستخدام من لا يريدون المشي.

زجاجات فودكا وحبوب منشطة للرجال

وانتشرت في المخازن القابعة تحت الأرض، صناديق فارغة من العلامات التجارية الفاخرة، علب ساعات لونجين، وروليكس وكارتييه، وانتشرت على الأرض زجاجات فودكا محطمة، وفي أماكن أخرى كانت هناك عبوات مسدسات فارغة.

قصر ماهر الأسد، فيتو

كما عثر المسلحون في مكتب ماهر الأسد، على قرص "دي في دي" يحوي أغاني للمطربة جنيفر لوبيز، بجوار ملصق ممزق لشقيقه الهارب بشار الأسد، وحزمة من حبوب "فايتو أندرو" المعزز للطاقة الجنسية وهو عبارة عن مشروب قهوة.

تداول شائعات حول هروب ماهر الأسد إلى العراق

وتضاربت الأنباء حول مكان هروب ماهر الأسد، بعدما نشرت وسائل إعلام معلومات ومنصات تواصل اجتماعى، حول فراره إلى العراق مع علي مملوك مدير مكتب الأمن القومي في سوريا، مشيرة إلى وجوده في جبال قنديل على الحدود العراقية الإيرانية من جهة محافظة السليمانية بإقليم كردستان وفي حماية قوات حزب العمال الكردستاني.

وسارعت وزارة الداخلية العراقية إلى نفي الخبر عن طريق المتحدث باسمها العميد مقداد ميري، مؤكدة، إن "الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة".

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