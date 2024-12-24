الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

شبكة سورية: نظام بشار الأسد احتجز حوالي 3700 طفل في السجون

نظام الأسد، فيتو
نظام الأسد، فيتو

قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، اليوم، إن نظام بشار الأسد احتجز حوالي 3700 طفل من بين 136 ألف معتقل، حيث يخضعون لظروف قاسية ويتعرضون لأساليب تعذيب مروعة.

الكشف عن احتجاز نظام الأسد 3700 طفل

وأكد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن هذه الممارسات -احتجاز نظام الأسد للأطفال- تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، أن الحكومة الأردنية اتخذت خطوات فورية لضمان فتح الحدود مع سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن الأردن سيعمل على تعزيز بناء القدرات المؤسسية في القطاعات الحيوية لدعم الأشقاء السوريين وتحسين أوضاعهم.

فيما أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية عقب اجتماع قادة الفصائل العسكرية، مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

اتفاق على توحيد الفصائل المسلحة فى سوريا 

وأوضحت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على توحيد الفصائل تحت إدارة العمليات العسكرية وضبط الأمن في المنطقة.

كما اتفقوا على البدء بسحب السلاح الثقيل من قبل الإدارة بالإضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للبدء بعملية سحب السلاح الذي كان بحوزة النظام السابق.

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نظام الاسد فضل عبد الغني طفل الشبكة السورية حقوق الإنسان أحمد الشرع

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